O Flamengo venceu o Madureira no MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/03/2026 22:57 | Atualizado 03/03/2026 00:44

Rio - O Flamengo não tomou conhecimento do Madureira no Maracanã e confirmou a vaga na decisão do Campeonato Carioca para enfrentar o Fluminense. Na noite desta segunda-feira (2), o Rubro-Negro dominou e venceu o adversário por 8 a 0, em partida válida pelo jogo da volta da semifinal do Estadual. Lucas Paquetá (2), Jean Vianna (contra), Pedro (4) e Samuel Lino fizeram os gols da equipe de Filipe Luís. Na etapa inicial, o Tricolor Suburbano ainda teve um jogador expulso.

No primeiro jogo da semifinal, o Fla venceu o Madureira por 3 a 0 . Dessa forma, avançou com um triunfo de 11 a 0 no placar agregado.

O Fluminense, que vem do outro lado da chave, garantiu vaga na decisão ao eliminar o Vasco. O Fla-Flu da final do Campeonato Carioca de 2026 está marcado para acontecer no próximo domingo, a partir das 18h, no Maracanã.

O jogo

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Flamengo sobre o Madureira, com grande protagonismo de Lucas Paquetá. Afinal, ele teve participação direta em três dos quatro gols da etapa inicial. Ele ainda teve um gol anulado.

A equipe de Filipe Luís precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar no Maracanã. Após cobrança de escanteio, Lucas Paquetá subiu para mandar de cabeça para o fundo da rede. Inicialmente, o árbitro assinalou uma infração na área, mas voltou atrás depois de rever o lance no monitor do VAR e confirmou o gol.

Aos 17 minutos, Paquetá tabelou com Pedro e finalizou por cima do goleiro para marcar, mas o impedimento foi marcado. Mas o gol anulado não fez falta, já que o camisa 20 apareceu pouco depois para ampliar a vantagem.

Jean Vianna escorregou no meio, Carrascal retomou a posse, arrancou e serviu Lucas Paquetá. Da entrada da área, o meio-campista finalizou de primeira para fazer o segundo do Flamengo.



O jogo estava tranquilo para o Flamengo e ficou ainda mais fácil com a expulsão de Wallace por entrada dura em De La Cruz. O árbitro apresentou o vermelho após revisão no monitor do VAR.



Aos 35, Lucas Paquetá foi acionado pelo lado esquerdo e fez o cruzamento para Pedro. Jean Vianna tentou fazer o corte, chutou sem querer contra a própria meta e marcou contra.

Antes do intervalo, aos 45, o Rubro-Negro chegou ao quarto. Dessa vez, Alex Sandro fez o cruzamento, e a bola chegou até os pés de Pedro. O atacante mandou a bola para o fundo da rede: 4 a 0 na primeira etapa.

No segundo tempo, o grande nome do Flamengo foi Pedro. O Rubro-Negro manteve o pé no acelerador, e o atacante fez mais dois gols antes mesmo dos cinco minutos da etapa complementar.

Vitão descolou ótimo lançamento para Emerson Royal, que já dentro da área tocou para Pedro finalizar. Logo na sequência, em um vacilo do Madureira na saída de bola, Evertton Araújo tocou de primeira para o centroavante, que teve tempo para dominar, se ajeitar e chutar.

O Madureira não encontrava resposta diante do Flamengo, que seguia no campo de ataque. Aos 22, Pedro fez mais um. Após cruzamento de Emerson Royal, o o camisa 9 tocou curto para Luiz Araújo, que tocou para Luiz Araújo finalizar em cima da marcação. A bola sobrou para o centroavante, que encheu o pé.

Já na reta final de partida, Samuel Lino marcou. O atacante foi acionado, conduziu para o lado direito e chutou para dar números finais ao jogo: 8 a 0.