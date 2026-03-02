Diego Reyes pertence ao América do México e chega por empréstimo junto ao Flamengo - Reprodução

Diego Reyes pertence ao América do México e chega por empréstimo junto ao FlamengoReprodução

Publicado 02/03/2026 16:55

Rio - O Flamengo acertou nesta segunda-feira (2) a contratação do atacante Diego Reyes, por empréstimo junto ao América do México. O jogador chega com contrato de uma temporada, com opção de compra, e integrará o time da categoria sub-20, de acordo com o "ge".

Diego Reyes, de 18 anos, é considerado uma das promessas do futebol mexicano. O jovem é o segundo jogador mais jovem da história do América do México a estrear no Campeonato Mexicano. O feito ocorreu em 2024, quando ele tinha apenas 16 anos.

Na categoria sub-21, Diego Reyes marcou cinco gols em 14 jogos no Campeonato Mexicano. Já neste ano, soma três gols em quatro partidas. O atacante também soma convocações para a seleção mexicana nas categorias sub-16 e sub-18.

O Flamengo tem investido em jovens da América do Sul. O foco são em atletas de 15 a 18 anos, adquiridos por valores considerados baixos (até R$ 2 milhões). No entendimento do clube, se pelo menos uma das apostas se concretizar, o movimento compensará todo o aporte.