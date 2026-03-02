O Flamengo enfrenta o Madureira nesta segunda-feira (2), às 21h, no Maracanã, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro pode perder por até dois gols de diferença que se classificará à final, enquanto o Tricolor Suburbano precisa vencer, no mínimo, por três gols para forçar a disputa de pênaltis e quatro para se classificar direto. O vencedor enfrenta o Fluminense na decisão.
Onde assistir
O jogo será transmitido no SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Como chega o Rubro-Negro
Apesar de estar pressionado pelo vice da Recopa Sul-Americana e o fraco desempenho da equipe nos últimos jogos, Filipe Luís deve mandar um time alternativo a campo. Bruno Henrique, Pulgar, Jorginho e Léo Pereira serão poupados.
Sendo assim, o time para a semifinal deve ser: Andrew, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Paquetá; Carrascal, Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro.
O Madureira vem de um feito inédito: o time conseguiu se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil, ao vencer o ABC, do Rio Grande do Norte, no estádio Conselheiro Galvão, na última quarta-feira (25). No jogo, o meia Juninho se lesionou.
Portanto, o técnico Toninho Andrade deve ir a campo com: Neguete, Cauã Coutinho, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Wallace Camilo e Fubá; Geovane Maranhão, Jacó e Everton.
Arbitragem
Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares VAR: Philip Georg Bennett
