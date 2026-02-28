Bruno Henrique em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Rio - O Flamengo não divulgou os relacionados para a partida contra o Madureira, válida pela semifinal do Campeonato Carioca, mas já confirmou que mais quatro jogadores não estarão na lista. São eles: Bruno Henrique; Erick Pulgar; Jorginho; e Léo Pereira. O Rubro-Negro explicou a situação de cada um em boletim.
O clube também atualizou a situação de Saúl, que ainda não estreou na temporada, já que passou por um procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo.
Veja o boletim:
BRUNO HENRIQUE
O atacante não será relacionado para a partida da próxima segunda-feira, contra o Madureira, em razão de uma pubalgia. Ele realiza tratamento diário com o Departamento Médico do clube.

ERICK
Com dores musculares após a partida contra o Lanús, o jogador realizou exame de imagem, que não apontou lesão. No entanto, por orientação do Departamento Médico, não enfrentará o Madureira na segunda-feira.

JORGINHO
Em função do desgaste elevado na partida em que retornou de lesão, na última quinta-feira, o Departamento Médico do Flamengo optou por vetá-lo da próxima partida, contra o Madureira, na segunda-feira.

LÉO PEREIRA
Após atuar por mais de 120 minutos na quinta-feira, contra o Lanús, o zagueiro apresentou índices elevados de desgaste físico. Por decisão do Departamento Médico, não será relacionado para enfrentar o Madureira na segunda-feira. No dia da partida, o jogador treinará no CT George Helal.

SAÚL
Já sem a necessidade do uso de imobilização, o jogador segue em processo de recuperação após realizar procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo.
Agenda

Flamengo e Madureira vão se enfrentar na segunda-feira (2), a partir das 21h, no Maracanã, pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0.