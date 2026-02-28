Bruno Henrique em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Bruno Henrique em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/02/2026 15:00

Rio - O Flamengo não divulgou os relacionados para a partida contra o Madureira, válida pela semifinal do Campeonato Carioca, mas já confirmou que mais quatro jogadores não estarão na lista. São eles: Bruno Henrique; Erick Pulgar; Jorginho; e Léo Pereira. O Rubro-Negro explicou a situação de cada um em boletim.

O clube também atualizou a situação de Saúl, que ainda não estreou na temporada, já que passou por um procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo.

Veja o boletim:

BRUNO HENRIQUE

O atacante não será relacionado para a partida da próxima segunda-feira, contra o Madureira, em razão de uma pubalgia. Ele realiza tratamento diário com o Departamento Médico do clube.



ERICK

Com dores musculares após a partida contra o Lanús, o jogador realizou exame de imagem, que não apontou lesão. No entanto, por orientação do Departamento Médico, não enfrentará o Madureira na segunda-feira.



JORGINHO

Em função do desgaste elevado na partida em que retornou de lesão, na última quinta-feira, o Departamento Médico do Flamengo optou por vetá-lo da próxima partida, contra o Madureira, na segunda-feira.



LÉO PEREIRA

Após atuar por mais de 120 minutos na quinta-feira, contra o Lanús, o zagueiro apresentou índices elevados de desgaste físico. Por decisão do Departamento Médico, não será relacionado para enfrentar o Madureira na segunda-feira. No dia da partida, o jogador treinará no CT George Helal.



SAÚL

Já sem a necessidade do uso de imobilização, o jogador segue em processo de recuperação após realizar procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo.

