Bruno Henrique em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
O atacante não será relacionado para a partida da próxima segunda-feira, contra o Madureira, em razão de uma pubalgia. Ele realiza tratamento diário com o Departamento Médico do clube.
ERICK
Com dores musculares após a partida contra o Lanús, o jogador realizou exame de imagem, que não apontou lesão. No entanto, por orientação do Departamento Médico, não enfrentará o Madureira na segunda-feira.
JORGINHO
Em função do desgaste elevado na partida em que retornou de lesão, na última quinta-feira, o Departamento Médico do Flamengo optou por vetá-lo da próxima partida, contra o Madureira, na segunda-feira.
LÉO PEREIRA
Após atuar por mais de 120 minutos na quinta-feira, contra o Lanús, o zagueiro apresentou índices elevados de desgaste físico. Por decisão do Departamento Médico, não será relacionado para enfrentar o Madureira na segunda-feira. No dia da partida, o jogador treinará no CT George Helal.
SAÚL
Já sem a necessidade do uso de imobilização, o jogador segue em processo de recuperação após realizar procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo.
