Cerca de 50 torcedores do Flamengo foram à porta do CT Ninho do Urubu para protestar contra o péssimo início de 2026. dois dias depois do vice da Recopa Sul-Americana para o Lanús, os rubro-negros estenderam faixas contra Filipe Luís e diretoria, além de ameaça aos jogadores.
A polícia militar foi chamada para reforçar a segurança em frente ao centro de treinamentos, que contou com grades móveis de proteção.
Uma das faixas foi direcionada ao técnico do Flamengo e sua forma de trabalhar, com direito a erro na grafia de seu nome: "Felipe Luiz (sic) e suas metodologias".
Já a diretoria recebeu dois recados. Um foi "Diretoria amadora" e o outro direcionado ao diretor de futebol José Boto: "Boto incompetente".
Para os jogadores a ameaça foi uma faixa com uma frase que já apareceu outras vezes tanto em protesto no CT quando na arquibancada: "Salário em dia, porrada em falta".
Alguns jogadores viram seus carros cercados pelos torcedores do Flamengo na chegada ao CT. Um deles foi Carrascal, que ouviu cobranças criticando sua presença nas noites cariocas.
O grupo tinha o objetivo de se reunir com o elenco e fazer cobranças pessoalmente. Entretanto, não puderam entrar no CT do Ninho do Urubu. Diante da resposta, torcedores prometeram ir aos locais públicos onde os jogadores estiverem, como restaurantes, e também na vida noturna.
O movimento dos torcedores do Flamengo acontece na reapresentação do grupo, que se prepara para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, domingo (1º), contra o Madureira, segunda (2), no Maracanã, às 21h. O Rubro-Negro venceu na ida por 3 a 0 e está praticamente na final.
Filipe Luís pressionado
O título estadual tornou-se uma obrigação no clube, após a perda da Supercopa Rei para o Corinthians e da Recopa, para o Lanús. Diante dos resultados e das más atuações, o técnico Filipe Luís está pressionado e há cobrança da diretoria sobre ele e o elenco.
Uma reunião com mais cobranças deve acontecer entre este sábado e o início da próxima semana.
