Torcedores do Flamengo estenderam faixa com crítica a Filipe Luís em frente ao CT do Ninho do Urubu - Reprodução de redes sociais

Torcedores do Flamengo estenderam faixa com crítica a Filipe Luís em frente ao CT do Ninho do UrubuReprodução de redes sociais

Publicado 28/02/2026 10:33

Cerca de 50 torcedores do Flamengo foram à porta do CT Ninho do Urubu para protestar contra o péssimo início de 2026. dois dias depois do vice da Recopa Sul-Americana para o Lanús, os rubro-negros estenderam faixas contra Filipe Luís e diretoria, além de ameaça aos jogadores.



fotogaleria

A polícia militar foi chamada para reforçar a segurança em frente ao centro de treinamentos, que contou com grades móveis de proteção.



Uma das faixas foi direcionada ao técnico do Flamengo e sua forma de trabalhar, com direito a erro na grafia de seu nome: "Felipe Luiz (sic) e suas metodologias".



Já a diretoria recebeu dois recados. Um foi "Diretoria amadora" e o outro direcionado ao diretor de futebol José Boto: "Boto incompetente".



Para os jogadores a ameaça foi uma faixa com uma frase que já apareceu outras vezes tanto em protesto no CT quando na arquibancada: "Salário em dia, porrada em falta".



TORCIDA JOVEM DO FLAMENGO E RAÇA RUBRO-NEGRA



“TIME SEM VERGONHA” pic.twitter.com/wInn7F9guz — ORGANIZADAS DO FLAMENGO (@adm_orgcrf) February 28, 2026

Cobrança a jogadores do Flamengo

Alguns jogadores viram seus carros cercados pelos torcedores do Flamengo na chegada ao CT. Um deles foi Carrascal, que ouviu cobranças criticando sua presença nas noites cariocas.



O grupo tinha o objetivo de se reunir com o elenco e fazer cobranças pessoalmente. Entretanto, não puderam entrar no CT do Ninho do Urubu. Diante da resposta, torcedores prometeram ir aos locais públicos onde os jogadores estiverem, como restaurantes, e também na vida noturna.

O movimento dos torcedores do Flamengo acontece na reapresentação do grupo, que se prepara para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, domingo (1º), contra o Madureira, segunda (2), no Maracanã, às 21h. O Rubro-Negro venceu na ida por 3 a 0 e está praticamente na final.



Filipe Luís pressionado

O título estadual tornou-se uma obrigação no clube, após a perda da Supercopa Rei para o Corinthians e da Recopa, para o Lanús. Diante dos resultados e das más atuações, o técnico Filipe Luís está pressionado e há cobrança da diretoria sobre ele e o elenco.



Uma reunião com mais cobranças deve acontecer entre este sábado e o início da próxima semana.