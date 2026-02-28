Lanús provoca Flamengo e Paquetá após ganhar a Recopa Sul-AmericanaReprodução

O Lanús, por meio das redes sociais, provocou o Flamengo e o recém-contratado Lucas Paquetá neste sábado (28), após conquistar a Recopa Sul-Americana sobre o Rubro-Negro na última quinta-feira (26). A equipe argentina publicou uma foto do goleiro Losada com a taça e a mensagem: "PAra QUE esTA? Para abraçá-la 47 milhões de vezes".

As letras maiúsculas formam a palavra “Paquetá”, em alusão à contratação mais cara da história do futebol sul-americano. O Flamengo acertou a volta do meio-campista por 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões). O valor é próximo ao montante estimado do elenco inteiro do Lanús, avaliado em aproximadamente 43 milhões de euros, segundo sites especializados.
Paquetá esteve presente nos dois jogos da decisão. Na partida de ida, começou como titular e teve atuação discreta. No confronto de volta, entrou na segunda etapa e finalizou uma vez. O meia também estava na marcação no lance do gol de Canale, na prorrogação.

O jogador retornou ao Flamengo no início de 2025. Na temporada, soma oito partidas e um gol, marcado contra o Botafogo, nas quartas de final do Campeonato Carioca.
A equipe volta a campo nesta segunda-feira (2), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Madureira, às 21h (de Brasília), no Maracanã. O Flamengo venceu a ida por 3 a 0.

