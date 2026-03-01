Rio - O Flamengo se posicionou neste domingo (1º) para blindar os jogadores em meio à pressão das torcidas organizadas. Em nota, o clube afirmou que acompanha tudo que envolve o ambiente do time profissional e destacou que eventuais decisões internas jamais serão tomadas "em especulações ou pressão externa".
Os rubro-negros queriam se reunir com o elenco e fazer cobranças pessoalmente, mas não puderam entrar no CT. Diante da resposta, torcedores prometeram ir aos locais públicos onde os jogadores estiverem, como restaurantes, e também na vida noturna.
Veja a nota do Flamengo
O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que acompanha permanentemente tudo o que envolve o ambiente da equipe profissional.
Eventuais decisões internas são tomadas com responsabilidade e baseadas em fatos, jamais em especulações ou pressão externa.
O elenco do Flamengo é formado por atletas profissionais, multicampeões e plenamente cientes dos códigos de conduta, formais ou informais, exigidos pelo alto rendimento.
Reconhecemos que o início de temporada ficou abaixo das expectativas, e jogadores, comissão técnica e diretoria seguem trabalhando diariamente para a evolução da equipe e a retomada dos resultados.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.