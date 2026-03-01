Bandeira do Flamengo - Divulgação/ Flamengo

Bandeira do FlamengoDivulgação/ Flamengo

Publicado 01/03/2026 16:43

Rio - O Flamengo se posicionou neste domingo (1º) para blindar os jogadores em meio à pressão das torcidas organizadas. Em nota, o clube afirmou que acompanha tudo que envolve o ambiente do time profissional e destacou que eventuais decisões internas jamais serão tomadas "em especulações ou pressão externa".

Cerca de 50 torcedores foram à porta do Ninho do Urubu, no sábado (28), para protestar contra o início de 2026 da equipe . No local, faixas foram estendidas contra Filipe Luís e diretoria, além de ameaça aos jogadores.

Os rubro-negros queriam se reunir com o elenco e fazer cobranças pessoalmente, mas não puderam entrar no CT. Diante da resposta, torcedores prometeram ir aos locais públicos onde os jogadores estiverem, como restaurantes, e também na vida noturna.

Veja a nota do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que acompanha permanentemente tudo o que envolve o ambiente da equipe profissional.



Eventuais decisões internas são tomadas com responsabilidade e baseadas em fatos, jamais em especulações ou pressão externa.



O elenco do Flamengo é formado por atletas profissionais, multicampeões e plenamente cientes dos códigos de conduta, formais ou informais, exigidos pelo alto rendimento.



Reconhecemos que o início de temporada ficou abaixo das expectativas, e jogadores, comissão técnica e diretoria seguem trabalhando diariamente para a evolução da equipe e a retomada dos resultados.



Clube de Regatas do Flamengo