Rio - O Flamengo se posicionou neste domingo (1º) para blindar os jogadores em meio à pressão das torcidas organizadas. Em nota, o clube afirmou que acompanha tudo que envolve o ambiente do time profissional e destacou que eventuais decisões internas jamais serão tomadas "em especulações ou pressão externa".
Cerca de 50 torcedores foram à porta do Ninho do Urubu, no sábado (28), para protestar contra o início de 2026 da equipe. No local, faixas foram estendidas contra Filipe Luís e diretoria, além de ameaça aos jogadores.
Os rubro-negros queriam se reunir com o elenco e fazer cobranças pessoalmente, mas não puderam entrar no CT. Diante da resposta, torcedores prometeram ir aos locais públicos onde os jogadores estiverem, como restaurantes, e também na vida noturna

Veja a nota do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que acompanha permanentemente tudo o que envolve o ambiente da equipe profissional.

Eventuais decisões internas são tomadas com responsabilidade e baseadas em fatos, jamais em especulações ou pressão externa.

O elenco do Flamengo é formado por atletas profissionais, multicampeões e plenamente cientes dos códigos de conduta, formais ou informais, exigidos pelo alto rendimento.

Reconhecemos que o início de temporada ficou abaixo das expectativas, e jogadores, comissão técnica e diretoria seguem trabalhando diariamente para a evolução da equipe e a retomada dos resultados.

Clube de Regatas do Flamengo