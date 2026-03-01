Lanús conquistou a Recopa Sul-Americana em cima do Flamengo, no MaracanãDivulgação / Lanús
Presidente exalta feito do Lanús contra o Flamengo: 'Real Madrid da América'
Dirigente argentino também recorda vitórias sobre Fluminense, Vasco e Atlético-MG em 2025
Flamengo blinda elenco de pressão das organizadas: 'Códigos de conduta'
Torcedores prometeram ir aos locais públicos onde os jogadores estiverem, como restaurantes, e também na vida noturna
Presidente exalta feito do Lanús contra o Flamengo: 'Real Madrid da América'
Dirigente argentino também recorda vitórias sobre Fluminense, Vasco e Atlético-MG em 2025
Flamengo revive 'desastre' de 2023 e tenta fazer com que Carioca não vire problema
Pressionado após dois vices, Rubro-Negro espera não repetir o que aconteceu há três anos
Lanús provoca Flamengo e Paquetá após título da Recopa: '47 milhões de vezes'
Clube argentino usa redes sociais para ironizar reforço mais caro do futebol sul-americano
Flamengo tem quatro novos desfalques para a partida contra o Madureira
Rubro-Negro encara o Madureira na segunda-feira (2), a partir das 21h, no Maracanã
Torcedores do Flamengo protestam no CT contra Filipe Luís, jogadores e diretoria
Rubro-negros estenderam faixas com ataques a técnico e diretoria, e cercaram carros de jogadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.