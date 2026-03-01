Lanús conquistou a Recopa Sul-Americana em cima do Flamengo, no Maracanã - Divulgação / Lanús

O Lanús tornou-se o terror dos Cariocas ao superar Fluminense e Vasco, na Copa Sul-Americana de 2025, e o Flamengo, na conquista do título da Recopa . Diante da(venceu nos pênaltis o Atlético-MG), o presidente do clube argentino, Nicolás Russo exaltou o feito, especialmente em cima do Rubro-Negro, diante da grande diferença financeira.

"Viemos de vitórias sobre Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro... e agora vencemos o Real Madrid da América do Sul. Eles (Flamengo) têm um orçamento de 400 milhões de dólares, nem dá para imaginar, e ganhamos os dois jogos contra eles. Estou muito orgulhoso de todos os jogadores deste time, da comissão técnica, que é maravilhosa, e da torcida, que nos apoia, nos apoia e nos apoia: havia 3.000 torcedores do Lanús no Rio", afirmou o presidente do Lanús em entrevista à ESPN argentina.



Com dois títulos continentais seguidos (Copa Sul-Americana e Recopa), o dirigente vê o Lanús mudando de patamar na América do Sul.



"Não sei exatamente em que ponto estamos, mas ainda estamos em alta. Sou dirigente há 38 anos e tento evoluir um pouco mais a cada dia. E este é mais um passo à frente. Um passo muito importante, um ponto de virada na história do clube, que o leva a outro patamar", avaliou.

Para superar o Flamengo, o Lanús venceu na Argentina por 1 a 0 e, no Maracanã, conseguiu a virada por 3 a 2 na prorrogação, após perder por 2 a 1 no tempo regulamentar.

