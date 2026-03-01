Jogadores do Flamengo e Filipe Luís estão pressionados pelo mau momento - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 01/03/2026 08:20

Flamengo campeão da Libertadores e, no início da temporada seguinte, vive crise devido às más atuações que resultaram em vices na Supercopa Rei e Recopa. O cenário pelo qual passa em 2026 não é novidade no clube, que repete o roteiro vivenciado em 2023 pela mesma situação, com o Campeonato Carioca podendo ser determinante para o técnico.

A diferença é que agora Filipe Luís já convive com a disputa do Brasileirão. O que aumenta ainda mais a pressão que há três anos tornou-se insustentável para Vitor Pereira, após a perda do título estadual para o Fluminense.



'Eu vivi na pele isso aqui no Flamengo em 2023, a gente acabou perdendo dois títulos igual agora. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. Até porque aquele ano, usando uma palavra mais brusca, foi um desastre, a gente acabou não ganhando nada. Foi um ano muito difícil para todos nós", recordou Everton Cebolinha.



Em 2023, o Flamengo também teve uma pré-temporada complicada, com viagem à Flórida para a disputa de dois amistosos. Além disso, teve a troca do técnico Dorival Júnior por Vitor Pereira. Já em 2026, o trabalho do ano anterior foi mantido com a renovação com o técnico Filipe Luís, só que o desempenho é bem inferior, o que gera descontentamento maior.



Um dos motivos foi o pouco tempo de pré-temporada, já que a diretoria do Flamengo mudou o planejamento inicial e antecipou a estreia dos titulares, após apenas duas semanas de treinos. E o time ainda sofre com questões físicas.



"Estamos tentando dar o nosso melhor, mas as coisas não estão acontecendo. O time não teve uma pré-temporada. Agora é o momento de abaixar a cabeça e trabalhar. Já passamos por momentos assim. A gente entende a frustração dos torcedores, se cobram assim é porque acreditam nesse grupo. Tenho certeza de que vamos dar a volta por cima", disse Arrascaeta em entrevista na saída do campo após a derrota para o Lanús.

A pressão da torcida rubro-negra já é grande, assim como era em 2023 com Vitor Pereira, Filipe Luís foi hostilizado com o vice da Recopa em pleno Maracanã. Bem perto da final do Carioca, o Flamengo sabe que o título não será suficiente para aplacar a ira.

Ainda assim, um novo vice, desta vez para um rival (Fluminense ou Vasco), pode ter consequências graves para todos, especialmente para Filipe Luís, que ficaria com o cargo a perigo.

"A gente tem que estar muito forte mentalmente. A cobrança vai existir, Flamengo é assim. Desde quando eu cheguei é assim. Pela história do Flamengo, tem cobrança. A gente tem que estar forte nesses momentos para não se abalar, para que a gente possa dar a volta por cima", disse Léo Pereira, outro que também estava em 2023.