Flamengo é o atual campeão da Libertadores e do BrasileiroAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 02/03/2026 11:08

Rio - O Flamengo não viveu um bom começo de 2026, mas nas últimas temporadas têm enchido seu torcedor de orgulho. A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) colocou o Rubro-Negro no top 3 de melhores times do mundo nos últimos cinco anos.

O clube carioca é superado apenas pelo Real Madrid e pelo Manchester City. Completando os cinco primeiros estão o Palmeiras, em quarto lugar, e o PSG, atual campeão da Liga dos Campeões, na quinta colocação.

O Flamengo e o Palmeiras ficaram em uma posição melhor que vários gigantes da Europa no ranking, como Bayer de Munique, Inter de Milão, Chelsea, Barcelona, Liverpool e Arsenal.

Depois dos finalistas da última Libertadores, os melhores colocados brasileiros foram o Atlético-MG, em 14º lugar, e o Fluminense, que apareceu na 18ª posição.