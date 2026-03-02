Flamengo é o atual campeão da Libertadores e do BrasileiroAdriano Fontes / Flamengo
Flamengo está no top 3 de melhores times do mundo da IFFHS nos últimos cinco anos
Palmeiras também ficou entre os cinco primeiros
Flamengo está no top 3 de melhores times do mundo da IFFHS nos últimos cinco anos
Palmeiras também ficou entre os cinco primeiros
Madureira x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem
Rubro-Negro pode perder por até dois gols de diferença para garantir vaga na final do Campeonato Carioca
Flamengo blinda elenco de pressão das organizadas: 'Códigos de conduta'
Torcedores prometeram ir aos locais públicos onde os jogadores estiverem, como restaurantes, e também na vida noturna
Presidente exalta feito do Lanús contra o Flamengo: 'Real Madrid da América'
Dirigente argentino também recorda vitórias sobre Fluminense, Vasco e Atlético-MG em 2025
Flamengo revive 'desastre' de 2023 e tenta fazer com que Carioca não vire problema
Pressionado após dois vices, Rubro-Negro espera não repetir o que aconteceu há três anos
Lanús provoca Flamengo e Paquetá após título da Recopa: '47 milhões de vezes'
Clube argentino usa redes sociais para ironizar reforço mais caro do futebol sul-americano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.