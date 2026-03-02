Torcedores do Flamengo protestam em frente ao CT do Ninho do Urubu, no último sábado (2) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 02/03/2026 12:03

Rio — O Flamengo enxergou os protestos de torcedores realizados no CT do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, Zona Sudoeste, no último sábado (28) como "desagradáveis". Mesmo que não tenha tido violência física, internamente, a cobrança foi encarada como "acima do tom", de acordo com a "ESPN".



Na ocasião, rubro-negros estenderam faixas com ameaças aos jogadores e críticas a Filipe Luís e a diretoria. Alguns jogadores viram seus carros cercados na chegada ao local, como Carrascal, que ouviu cobranças criticando sua presença nas noites cariocas.

Cobranças

Após os vices da Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, o clima é de tensão entre o presidente Luiz Eduardo Baptista e o técnico Filipe Luís. A demissão do treinador não é uma opção no momento, mas a relação entre os dois está desgastada desde a arrastada negociação para a sua renovação.



A tendência é que eles se reúnam após o jogo contra o Madureira desta segunda-feira (2), às 21h, pela semifinal do Campeonato Carioca.

O teor da reunião entre Filipe e Bap, que contará com presença do diretor de futebol José Boto, também poderá ser ditado pelo desempenho da equipe na partida pelo Estadual, pois internamente, se espera uma evolução do time, em comparação aos últimos jogos.