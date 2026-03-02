Domènec Torrent pelo Flamengo - ESTADÃO CONTEÚDO

Domènec Torrent pelo FlamengoESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 02/03/2026 15:07

Rio - O Monterrey oficializou, nesta segunda-feira (2), a demissão do técnico Domènec Torrent. A saída foi confirmada pela diretoria após a derrota por 2 a 0 para o Cruz Azul, resultado que aumentou a pressão sobre o trabalho do espanhol, que já vinha sendo questionado pelos resultados recentes no México.



Apesar de ter levado o Monterrey até as oitavas de final do Mundial de Clubes, onde caiu para o Borussia Dortmund (ALE) em um jogo equilibrado, Domènec não conseguiu manter o mesmo nível no torneio local. A equipe acumulava altos e baixos e seguia distante dos líderes da tabela, o que motivou a troca no comando técnico.



O cenário repete a instabilidade vivida pelo treinador no Flamengo, em 2020. Contratado para o lugar de Jorge Jesus, o ex-auxiliar de Pep Guardiola enfrentou críticas desde o início do trabalho. O momento mais crítico foi a goleada de 5 a 0 sofrida para o Independiente del Valle (EQU), a maior derrota do clube na história da Libertadores.



A saída do Brasil ocorreu após outros dois placares elásticos: 4 a 1 para o São Paulo e 4 a 0 para o Atlético-MG. Na época, ele deixou o clube carioca com um aproveitamento de 64,1%, somando 15 vitórias, 5 empates e 6 derrotas em 26 partidas disputadas.

