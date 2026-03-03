Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/03/2026 00:40 | Atualizado 03/03/2026 00:41

Rio - Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Madureira por 8 a 0 desta segunda-feira (2), o Filipe Luís destacou que entende os protestos da torcida do Flamengo . Os rubro-negros externaram as insatisfações antes do jogo contra o Tricolor Suburbano - o técnico foi um dos alvos. Depois da partida, mesmo com a goleada e vaga na final, foi possível ouvir gritos de "time sem vergonha" das arquibancadas do Maracanã.

"Entendo perfeitamente. Eu gosto de lembrar sempre que usava a camisa do Flamengo quando era pequeno, sou torcedor desde pequeno. Cresci vendo e sofrendo com eliminações do Flamengo, sendo torcedor igual a eles. Quando escolhi ir para o Flamengo, primeiro como jogador, é uma escolha de vida, mas sabendo da cobrança que tem. O Diego Ribas, um dos meus melhores amigos no futebol, estava vivendo toda essa cobrança", disse Filipe Luís.

"Como treinador, a partir do momento que escolhi começar aqui e o clube me deu a oportunidade, sabia perfeitamente da cobrança. Sei a cobrança e o quão difícil é, mas sempre acreditei muito em mim, e sei que o torcedor acreditou muito em mim, me deram muita confiança. Tenho uma conexão muito forte. Não tenho o perfil de dar carrinho, de lutar e gritar, mas tenho outro perfil que me conecta muito com eles: respeito, carinho e dedicação. Dou e dei minha vida pelo Flamengo. Deixei minha alma aqui dentro. Quando o torcedor cobra, ele tem razão. Ele tem razão, o resultado não está vindo, não está se sentindo representado pela equipe que está jogando. Sou o responsável por isso", completou.

O treinador ainda destacou que, durante a partida, houve apoio e não protestos. Ele valorizou essa postura dos torcedores.

"O que me deixou orgulhoso foi que protestaram, mas durante o jogo apoiaram os 90 minutos os jogadores. Se viu o reflexo disso nos jogadores com a bola. Como eles foram recuperando a confiança, porque a torcida esteve do nosso lado durante os 90 minutos. Acaba o jogo, o protesto é totalmente válido".

Paquetá

A posição de Lucas Paquetá em campo também foi tema da entrevista de Filipe Luís. O camisa 20 anotou dois gols, teve um anulado e teve participação direta no lance do terceiro.

"Efetivamente, acho que hoje foi o dia que senti ele mais confortável dentro do campo. Os movimentos eram muito naturais, eram todos movimentos em direção ao gol, jogador vertical, jogador determinante. Na área, leva muito perigo. Seja atacando o espaço, em condução, em finalização e cabeceio. Senti ele no lugar onde pode ser mais confortável".

"É a mesma posição que jogou o Carrascal, mas por ter a perna natural facilita muito o jogo dele com a força física, usa muito os braços. Acredito que pode ser a posição ideal para ele. Temos que tentar encaixar esse quebra-cabeça e tentar colocar os melhores juntos dentro do campo".

O jogo

O Rubro-Negro venceu o Madureira com gols de Lucas Paquetá (2), Jean Vianna (contra), Pedro (quatro) e Samuel Lino. Durante o primeiro tempo, Wallace recebeu cartão vermelho e deixou o Tricolor Suburbano com um homem a menos.

"O jogo realmente ficou descontextualizado depois da expulsão. Com todo respeito, à inferioridade técnica do nosso adversário, mas sempre separo isso. Existem muitas coisas que temos que corrigir, mas também tiveram coisas boas, conexões dentro do campo, o time recuperou comportamentos que vinham se perdendo durante o decorrer do jogo. A confiança faz parte disso".