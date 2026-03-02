O Flamengo atropelou o Madureira no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo atropelou o Madureira no MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/03/2026 23:25

Rio - O Flamengo venceu o Madureira por 8 a 0 no Maracanã, na noite desta segunda-feira (2), e avançou à final do Campeonato Carioca, mas os torcedores não deixaram de protestar. Após o encerramento do jogo, rubro-negros começaram a gritar "time sem vergonha".

Torcida do Flamengo protesta no Maracanã após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira: "Vergonha, vergonha, vergonha, time sem vergonha!"



@sportv | @geglobo pic.twitter.com/PYuSLEXON7 — Planeta do Futebol (@futebol_info) March 3, 2026

"Nosso elenco só tem jogadores experientes, jogadores que provavelmente já passaram por essa situação. É difícil controlar como a torcida vai torcer nos jogos. O que resta para nós é fazer nosso trabalho dentro do campo, cada vez melhorar", disse Alex Sandro, ao SporTV.

"É isso que estamos fazendo. Estamos acreditando dentro daquilo que estamos trabalhando, e o mais importante é isso. A torcida do Flamengo sempre teve uma enorme importância para o clube e os jogadores, porém temos que focar no nosso trabalho", completou.

No último sábado (28), cerca de 50 torcedores do Flamengo foram à porta do CT Ninho do Urubu para protestar contra o péssimo início de 2026

Nesta temporada, o Rubro-Negro já perdeu as disputas da Supercopa Rei e da Recopa Sul-Americana para Corinthians e Lanús, respectivamente.

O grupo tinha o objetivo de se reunir com o elenco e fazer cobranças pessoalmente. Entretanto, não puderam entrar no CT do Ninho do Urubu. Diante da resposta, torcedores prometeram ir aos locais públicos onde os jogadores estiverem, como restaurantes, e também na vida noturna.

Antes da partida, torcedores fizeram protestos no Maracanã. Logo depois da partida, mesmo com a vitória por 8 a 0, houve cobrança.