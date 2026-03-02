Arrascaeta em jogo do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Confira os #relacionados do MENGÃO para a semifinal contra o Madureira! pic.twitter.com/JEbdemJpVs— Flamengo (@Flamengo) March 2, 2026
Após vitória por 8 a 0, torcida do Flamengo protesta: 'Time sem vergonha'
Rubro-Negro seguem na bronca com a equipe
Com show de Paquetá e Pedro, Flamengo atropela o Madureira e vai à final do Carioca
Rubro-Negro dominou o adversário e venceu por 8 a 0 no Maracanã; adversário na decisão será o Fluminense
Arrascaeta desfalca o Flamengo diante do Madureira; veja os relacionados
A partida acontecerá nesta segunda-feira (2), a partir das 21h, no Maracanã
Flamengo contrata promessa do futebol mexicano para a categoria sub-20
Diego Reyes chega por empréstimo com opção de compra
Ex-técnico do Flamengo é demitido pelo Monterrey após derrota no México
Domènec Torrent não resiste a tropeço contra o Cruz Azul; treinador teve passagem conturbada pelo Rubro-Negro
Flamengo enxerga protesto de torcedores no Ninho do Urubu como 'desagradável'
Clima nos bastidores, no entanto, é de tensão após vice da Recopa Sul-Americana
