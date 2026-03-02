Arrascaeta em jogo do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Rio - O Flamengo divulgou os relacionados para a partida contra o Madureira, válida pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca, com um novo desfalque. Arrascaeta está com índices elevados de desgaste físico, segundo informou o clube, e não está na lista.
No último sábado (28), o Flamengo já havia confirmado as ausências de Bruno Henrique, Erick, Jorginho e Léo Pereira. Os três últimos e Arrascaeta treinaram na manhã desta segunda (2) no CT George Helal. Já BH realiza tratamento diário com o DM por causa de uma pubalgia.
Saúl, que segue o processo de recuperação depois de passar por um procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo, já era desfalque certo.
Confira os relacionados do Flamengo:
 
Flamengo e Madureira vão se enfrentar nesta segunda-feira (2), a partir das 21h, no Maracanã. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0 e ficou muito perto da decisão do Campeonato Carioca de 2026.   
