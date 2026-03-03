Filipe Luís, durante a partida entre Flamengo e Lanús, pela Recopa Sul-Americana - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 03/03/2026 08:41 | Atualizado 03/03/2026 09:04

Rio — Torcedores do Flamengo detonaram, nas redes sociais, a diretoria pela decisão de demitir o técnico Filipe Luís, anunciada na madrugada desta terça-feira (3), após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira. Na avaliação de rubro-negros, o fraco desempenho apresentado pelo time em 2026 não justifica a saída do treinador, que ainda tinha margem para se recuperar.



"O time não vinha bem, mas o Filipe Luís teve dois meses ruins. Demitir o cara por conta de dois meses não existe, ainda mais nessa altura da temporada", escreveu um flamenguista. "Fica, Filipe! A gente reclama mas é para vocês acordarem", apontou uma torcedora.

Um outro rubro-negro enviou um recado duro à diretoria. "Lembrem que a torcida jamais irá perdoar vocês por isso, ninguém queria a saída do Filipe", afirmou. "Mandam embora o técnico que ganhou tudo ano passado por um início de ano ruim em taças inexpressivas", ressaltou um internauta.



"Os caras demitiram o Filipe Luís por causa de uma Supercopa e uma Recopa no primeiro mês de temporada praticamente. Faz poucos meses que o cara ganhou Brasileiro, Libertadores e perdeu nos pênaltis o Intercontinental", relembrou um seguidor do clube.

"Demitir um técnico com menos de dois anos de carreira que já ganhou Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores é uma das maiores insanidades que esse clube ja fez na sua história", afirmou um torcedor.



No entanto, alguns flamenguistas se manifestaram a favor da decisão. "Como explica colocar 42 milhões de euros [o preço por Lucas Paquetá] no banco? Precisando de gols em uma final de Recopa", afirmou um. "Decisão correta, time tava só piorando, sem nenhum sinal que iria melhorar", opinou outro rubro-negro.

Filipe Luís demitido

A demissão de Filipe Luís após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira foi anunciada via nota oficial depois da coletiva de imprensa. O treinador comandava o Flamengo desde outubro de 2024 e deixa o time com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.



Sob seu comando, o Rubro-Negro conquistou Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Supercopa Rei. Além disso, bateu na trave pelo título do Intercontinental ao perder para o PSG nos pênaltis. No fim do ano passado, o clube acertou a renovação com o técnico até o fim de 2027.

No entanto, o treinador não resistiu aos vices da Recopa Sul-Americana e Supercopa Rei, além de desempenhos ruins apresentados pelo time ao longo de 2026.