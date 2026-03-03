Filipe Luís foi demitido do Flamengo mesmo após goleada por 8 a 0 sobre o Madureira - Gilvan de Souza / Flamengo

Filipe Luís foi demitido do Flamengo mesmo após goleada por 8 a 0 sobre o MadureiraGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/03/2026 08:09 | Atualizado 03/03/2026 08:13

Rio — A demissão de Filipe Luís causou surpresa e espanto em quase todas as pessoas que trabalham com futebol no Flamengo. A decisão, tomada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, foi comunicada pelo diretor José Boto em conversa de menos de um minuto com o técnico, na noite desta segunda-feira (2), logo após a coletiva de imprensa da vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, segundo o "ge".



Como os jogadores do Rubro-Negro já haviam deixado o Maracanã, Filipe não conseguiu nem se despedir do elenco.



A goleada pela semifinal do Campeonato Carioca não foi o suficiente para aliviar a pressão após os vices da Supercopa Rei e Recopa Sul-Americana, além dos desempenhos considerados abaixo da expectativa em 2026.

Internamente, o Flamengo entendeu que fez altos investimentos para manter o elenco, e portanto, os resultados deveriam ser melhores. Bap chegou a cobrar o técnico e a equipe de forma mais dura em reuniões. A decisão de demiti-lo já estava tomada antes do jogo contra o Madureira.



Além disso, o longo processo de renovação de Filipe, no fim do ano passado, causou desgaste entre as partes. Havia, por parte dos dirigentes, entendimento de que o técnico poderia ter flexibilizado mais o aspecto financeira, enquanto o treinador se sentiu exposto pelo vazamento de informações.



Após o anúncio da demissão, jogadores entraram em contato para manifestar apoio ao técnico, em especial líderes do elenco, como Danilo. Não houve despedida no vestiário. Filipe deve passar no Ninho do Urubu ao longo da semana para buscar suas coisas e falar com os atletas.

O treinador comandava o Flamengo desde outubro de 2024 e deixa o clube com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos. Sob seu comando, o Rubro-Negro conquistou Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Supercopa Rei. Além disso, bateu na trave pelo título do Intercontinental ao perder para o PSG nos pênaltis.