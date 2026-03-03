Leonardo Jardim comandou o Cruzeiro em 2025 - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Rio — O técnico português Leonardo Jardim é o nome mais cotado para substituir Filipe Luís, demitido do Flamengo na madrugada desta terça-feira (3), horas após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira. Já existe uma negociação entre o clube e representantes do ex-treinador do Cruzeiro, que devem desembarcar no Rio em breve para seguir com as tratativas.



Jardim chegou a ser sondado pela diretoria do Rubro-Negro em dezembro do ano passado, em meio ao arrastado processo de renovação de Filipe. Ele é um desejo antigo do presidente Luiz Eduardo Baptista e bem avaliado internamente.

O português tem passagens por times como Monaco, da França, Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Sporting, de Portugal. No ano passado, comandou o Cruzeiro, levando a equipe à semifinal da Copa do Brasil e terminando o Campeonato Brasileiro em 3º lugar.

Filipe Luís demitido

A demissão de Filipe Luís após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira foi anunciada via nota oficial depois da coletiva de imprensa. O treinador comandava o Flamengo desde outubro de 2024 e deixa o time com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.



Sob seu comando, o Rubro-Negro conquistou Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Supercopa Rei. Além disso, bateu na trave pelo título do Intercontinental ao perder para o PSG nos pênaltis. No fim do ano passado, o clube acertou a renovação com o técnico até o fim de 2027.



No entanto, a situação ficou insustentável depois dos vices da Recopa Sul-Americana e Supercopa Rei nos primeiros meses de 2026, além de desempenhos abaixo do esperado.



O clube não anunciou quem será o técnico interino. O Flamengo encara o Fluminense no próximo domingo (8) pela final do Campeonato Carioca.