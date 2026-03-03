Arrascaeta postou mensagem a Filipe Luís no seu Instagram - Reprodução / Instagram

Publicado 03/03/2026 10:31





Rio — Arrascaeta se despediu do técnico Filipe Luís, demitido após a goleada por 8 a 0 contra o Madureira na madrugada desta terça-feira (3) . O uruguaio expressou gratidão em publicação nas redes sociais e afirmou que o treinador sempre será "um dos nossos"."Em um mundo onde tudo passa rápido e nada é para sempre, lealdade, respeito e amizade verdadeira valem ouro. E você é isso. A vida me ensinou que valores não são negociados, e você é exemplo disso humildade, compromisso e coração. Você sempre será um dos nossos", escreveu.

Outros jogadores se manifestaram, como Jorginho, que agradeceu a Filipe por "tudo". "Foi um privilégio trabalhar com você. Aprender com você e compartilhar momentos que ficarão marcados na história. Muita sorte na sua jornada. Estarei na torcida pelo seu sucesso sempre", afirmou.

Quem também homenageou o ex-técnico rubro-negro foi o zagueiro Léo Ortiz. "Obrigado por me permitir aprender a maneira que você enxerga futebol e principalmente por nos mostrar no dia a dia como amar incondicionalmente o Flamengo."

Já Léo Pereira destacou o lado humano do treinador. "Muito mais que um ídolo do Flamengo como jogador e treinador, um exemplo de pessoa e profissional, gratidão por todos os momentos, aprendemos muito com você e toda a sua comissão", escreveu.

A demissão de Filipe Luís após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira foi anunciada via nota oficial depois da coletiva de imprensa. O treinador comandava o Flamengo desde outubro de 2024 e deixa o time com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.



Sob seu comando, o Rubro-Negro conquistou Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Supercopa Rei. Além disso, bateu na trave pelo título do Intercontinental ao perder para o PSG nos pênaltis. No fim do ano passado, o clube acertou a renovação com o técnico até o fim de 2027.

No entanto, o treinador não resistiu aos vices da Recopa Sul-Americana e Supercopa Rei, além de desempenhos ruins apresentados pelo time ao longo de 2026.