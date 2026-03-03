Eric Faria publicou vídeo detonando diretoria do Flamengo nesta terça-feira (3)Reprodução / Instagram
Ver esta publicação no Instagram
"Poucas vezes, no futebol, vi algo tão covarde como o que aconteceu com o técnico do Flamengo. Não pela demissão, porque demitir um técnico no futebol brasileiro é algo tão comum quanto a gente beber um copo de água quando tem sede. Mas há técnicos e técnicos. E você não pode fazer com um ídolo do clube, um campeão do clube, o que foi feito. Você não pode esperar o jogo acabar, deixá-lo ir para a coletiva, demiti-lo numa sala fria do Maracanã, em uma conversa de pouco mais de um minuto, apenas um comunicado", disparou.
O comentarista ainda destacou que é direito do presidente demitir o treinador a qualquer momento, mas isso poderia ter sido feito de um jeito mais "educado e respeitoso" com alguém que se identifica com o clube. "Foi mais uma 'pataquada' da diretoria do Flamengo. Uma diretoria que tratou o profissionalismo como sendo a pauta principal da sua plataforma, que o elegeu, e hoje, além de uma frieza inacreditável, foi de um amadorismo absurdo", concluiu.
Filipe Luís demitido
Sob seu comando, o Rubro-Negro conquistou Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Supercopa Rei. Além disso, bateu na trave pelo título do Intercontinental ao perder para o PSG nos pênaltis. No fim do ano passado, o clube acertou a renovação com o técnico até o fim de 2027.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.