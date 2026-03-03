Eric Faria publicou vídeo detonando diretoria do Flamengo nesta terça-feira (3) - Reprodução / Instagram

Publicado 03/03/2026 09:27 | Atualizado 03/03/2026 09:37

Rio — O comentarista da Globo Eric Faria detonou a diretoria do Flamengo pela forma como a demissão de Filipe Luís foi conduzida. Em publicação nas redes sociais na madrugada desta terça-feira (3), o jornalista destacou que o agora ex-técnico do clube é um ídolo rubro-negro e considerou "covarde" a decisão de deixá-lo dar entrevista coletiva e só depois comunicá-lo da sua saída.

"Poucas vezes, no futebol, vi algo tão covarde como o que aconteceu com o técnico do Flamengo. Não pela demissão, porque demitir um técnico no futebol brasileiro é algo tão comum quanto a gente beber um copo de água quando tem sede. Mas há técnicos e técnicos. E você não pode fazer com um ídolo do clube, um campeão do clube, o que foi feito. Você não pode esperar o jogo acabar, deixá-lo ir para a coletiva, demiti-lo numa sala fria do Maracanã, em uma conversa de pouco mais de um minuto, apenas um comunicado", disparou. "Poucas vezes, no futebol, vi algo tão covarde como o que aconteceu com o técnico do Flamengo. Não pela demissão, porque demitir um técnico no futebol brasileiro é algo tão comum quanto a gente beber um copo de água quando tem sede. Mas há técnicos e técnicos. E você não pode fazer com um ídolo do clube, um campeão do clube, o que foi feito. Você não pode esperar o jogo acabar, deixá-lo ir para a coletiva, demiti-lo numa sala fria do Maracanã, em uma conversa de pouco mais de um minuto, apenas um comunicado", disparou.

Eric ressaltou, em seguida, que deixaram Filipe comandar o time contra o Madureira, dar entrevista coletiva, para depois comunicar a demissão, de um jeito "quase que porco". "Como eu disse, tantos técnicos são demitidos ao longo do ano no futebol brasileiro, mas você não pode tratar um ídolo do clube do jeito que o Filipe Luís foi tratado essa noite. Não pode."

O comentarista ainda destacou que é direito do presidente demitir o treinador a qualquer momento, mas isso poderia ter sido feito de um jeito mais "educado e respeitoso" com alguém que se identifica com o clube. "Foi mais uma 'pataquada' da diretoria do Flamengo. Uma diretoria que tratou o profissionalismo como sendo a pauta principal da sua plataforma, que o elegeu, e hoje, além de uma frieza inacreditável, foi de um amadorismo absurdo", concluiu. O comentarista ainda destacou que é direito do presidente demitir o treinador a qualquer momento, mas isso poderia ter sido feito de um jeito mais "educado e respeitoso" com alguém que se identifica com o clube. "Foi mais uma 'pataquada' da diretoria do Flamengo. Uma diretoria que tratou o profissionalismo como sendo a pauta principal da sua plataforma, que o elegeu, e hoje, além de uma frieza inacreditável, foi de um amadorismo absurdo", concluiu.

Filipe Luís demitido

A demissão de Filipe Luís após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira foi anunciada via nota oficial depois da coletiva de imprensa. O treinador comandava o Flamengo desde outubro de 2024 e deixa o time com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.



Sob seu comando, o Rubro-Negro conquistou Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Supercopa Rei. Além disso, bateu na trave pelo título do Intercontinental ao perder para o PSG nos pênaltis. No fim do ano passado, o clube acertou a renovação com o técnico até o fim de 2027.

No entanto, o treinador não resistiu aos vices da Recopa Sul-Americana e Supercopa Rei, além de desempenhos ruins apresentados pelo time ao longo de 2026.