Filipe Luís, ex-técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/03/2026 11:29

Rio — A imprensa internacional deu destaque à demissão de Filipe Luís do Flamengo. A decisão foi anunciada na madrugada desta terça-feira (3), após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira e em meio a um desgaste entre o técnico e o clube, devido a atuações ruins da equipe em 2026.

O jornal espanhol "AS" destacou que o treinador é um dos mais vitoriosos da história do Rubro-Negro. O texto relembrou que Filipe "conquistou o Brasileirão e a Copa Libertadores , e esteve perto de alcançar a marca histórica de levantar a taça da Copa Intercontinental na final". O jornal espanhol "AS" destacou que o treinador é um dos mais vitoriosos da história do Rubro-Negro. O texto relembrou que Filipe "conquistou o Brasileirão e a Copa Libertadores , e esteve perto de alcançar a marca histórica de levantar a taça da Copa Intercontinental na final".

Já o site britânico "talkSPORT" ressaltou que o técnico foi demitido mesmo após ganhar por 8 a 0, enquanto o "The Sun" mencionou que o treinador recebeu a informação de sua saída em uma conversa de 30 segundos.

A "BBC" lembrou, no entanto, que Filipe foi vice-campeão da Recopa Sul-Americana e da Supercopa Rei em fevereiro. O argentino "Diário Olé" mencionou os protestos da torcida rubro-negra, que gritou "time sem vergonha" mesmo após golear por 8 a 0, o que antecedeu a demissão.