Filipe Luís não é mais o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/03/2026 12:02 | Atualizado 03/03/2026 12:11

Rio - O Flamengo publicou uma nota de despedida fria agradecendo a Filipe Luís, horas após demiti-lo, nesta terça-feira (3). O Rubro-Negro agradeceu ao técnico por "toda a dedicação e conquistas" ao longo dos últimos dois anos.

"O Clube de Regatas do Flamengo agradece a Filipe Luís por toda a dedicação e conquistas ao longo dessa jornada como treinador. Desejamos sucesso na sequência da carreira", afirmou o comunicado.

Filipe Luís é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Como técnico, conquistou Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa Rei, Campeonato Carioca, Dérbi das Américas e Copa Challenger. Dentro de campo, o ex-lateral-esquerdo venceu duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas Rei, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas.

A demissão do treinador causou surpresa e espanto em quase todas as pessoas que trabalham com futebol no Flamengo. A decisão pela saída de Filipe, no entanto, já estava tomada antes do jogo contra o Madureira desta segunda-feira (2) e foi informada ao técnico após a coletiva de imprensa.

Além disso, a diretoria já estava negociando com Leonardo Jardim, que será o novo técnico rubro-negro. O português era um dos nomes preferidos do presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, e já havia sido sondado no último mês de dezembro, em meio à indefinição pela renovação de Filipe, que acabou acontecendo.