Filipe Luís não é mais o técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo agradece Filipe Luís após demissão: 'Desejamos sucesso'
Rubro-Negro se manifestou através de comunicado nas redes sociais
Flamengo agradece Filipe Luís após demissão: 'Desejamos sucesso'
Rubro-Negro se manifestou através de comunicado nas redes sociais
Imprensa internacional repercute demissão de Filipe Luís do Flamengo
Jornais destacam que o time do técnico havia aplicado uma goleada por 8 a 0 e conquistado 14 títulos
Flamengo acerta a contratação de Leonardo Jardim
Português chega ao Rubro-Negro horas após a demissão de Filipe Luís
Arrascaeta se despede de Filipe Luís nas redes sociais: 'Gratidão infinita'
Uruguaio fez publicação horas após anúncio da demissão do treinador
Vídeo! Comentarista da Globo detona diretoria do Flamengo por demissão de Filipe Luís: 'Amadorismo'
Eric Faria criticou forma como o anúncio foi feito, após o treinador dar coletiva de imprensa
Torcedores do Flamengo criticam demissão de Filipe Luís: 'Insanidade'
Internautas rubro-negros lembram de títulos conquistados pelo treinador no ano passado e contestam decisão da diretoria
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.