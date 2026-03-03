Alex Sandro e Paquetá durante jogo do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/03/2026 17:22

Rio - Apesar da goleada sobre o Madureira por 8 a 0, o Flamengo não escapou das vaias da torcida. Mesmo com a vitória elástica, os torcedores protestaram contra o início ruim da temporada, que custou os vices na Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. O lateral-esquerdo Alex Sandro, no entanto, minimizou a situação e acredita que o elenco é experiente e sabe lidar com críticas.

"O nosso elenco tem jogadores experientes, que provavelmente já passaram por esta situação. É difícil controlar como a torcida vai torcer nos jogos. O que resta para nós é fazer o nosso trabalho dentro de campo, cada vez melhorar e é isso que estamos fazendo. Estamos acreditando naquilo que estamos trabalhando, e o mais importante é isso", disse Alex Sandro.

Após o vice diante do Lanús, da Argentina, na Recopa Sul-Americana, o Flamengo precisou juntar os cacos contra o Madureira, pelo jogo de volta da semifinal do Carioca. Mesmo após vencer o jogo de ida por 3 a 0, o Rubro-Negro foi a campo com força máxima e goleou o adversário por 8 a 0, totalizando 11 a 0 no placar agregado. O lateral projetou a decisão contra o Fluminense.

"Vamos nos preparar como sempre nos preparamos para finais. O elenco foi formado para ser campeão, essa é a verdade, e quando não somos, somos cobrados, justamente ou não, é assim. Vamos nos preparar como nas outras finais e entrar em campo para vencer", afirmou.

Maior campeão carioca, o Flamengo busca o tricampeonato em 2026. O Rubro-Negro enfrenta o Fluminense pela sexta vez nos últimos oito anos na decisão. A final do Carioca será realizada no próximo domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Neste ano, o regulamento prevê jogo único na decisão.

