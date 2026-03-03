Alex Sandro e Paquetá durante jogo do Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Alex Sandro minimiza protestos da torcida após goleada do Flamengo
Lateral afirma que elenco experiente sabe lidar com críticas e reforça foco no trabalho
Tiago Leifert detona demissão de Filipe Luís: 'Ficou longe de ser o Real Madrid das Américas'
Flamengo goleou Madureira por 8 a 0 e demitiu o técnico
Presidente do Flamengo explica saída de Filipe Luís: 'Não estava no caminho adequado'
Em áudio enviado para benemérito, Bap justificou a decisão de demitir o treinador
Rodrigo Caio pede demissão e deixa o Flamengo após saída de Filipe Luís
Auxiliar permanente entendeu que deveria sair junto com o treinador
De técnico da base a campeão da América; relembre trajetória de Filipe Luís como técnico do Flamengo
Treinador foi demitido do Rubro-Negro na madrugada desta terça-feira (3)
Flamengo agradece Filipe Luís após demissão: 'Desejamos sucesso'
Rubro-Negro se manifestou através de comunicado nas redes sociais
