Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do FlamengoReprodução

Publicado 03/03/2026 15:23

Rio - Em áudio vazado nas redes sociais, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, justificou a demissão de Filipe Luís. O presidente do Flamengo assumiu a responsabilidade pela demissão do treinador e afirmou que precisou intervir por entender que o clube não seguia na direção desejada.

"Na minha visão, é o seguinte: quando você pega um trem errado na vida, você tem que descer na primeira estação possível e retornar. Meu compromisso inarredável é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo para onde desejamos, eu tenho que atuar", disse Bap.

O áudio de pouco mais de um minuto foi enviado para um grande benemérito do clube, que repassou para outros conselheiros do Flamengo. O técnico Filipe Luís foi demitido na madrugada desta terça-feira (3) após a goleada sobre o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Carioca.

"Foi exatamente o que fiz (intervir). Estou intervindo fundamentalmente porque acredito que no conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que julgo adequada para a instituição", explicou Bap.

Em dezembro do ano passado, Bap chegou a procurar outros técnicos em meio a indefinição sobre a renovação do contrato de Filipe Luís. Nos últimos dias, o presidente retomou as conversas com Leonardo Jardim, que foi um dos nomes sondados anteriormente, e encaminhou a contratação

Contratado em outubro do ano passado, Filipe Luís comandou o Flamengo em 101 jogos, com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas. Ele conquistou os títulos da Copa do Brasil de 2024, além do Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão e Libertadores em 2025.