Rodrigo Caio pediu demissão no Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodrigo Caio pediu demissão no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/03/2026 15:00

Rio - Rodrigo Caio não faz mais parte da comissão técnica permanente do Flamengo. O ex-jogador pediu demissão nesta terça-feira (3) após a saída do técnico Filipe Luís , que foi demitido na madrugada após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Carioca.

A decisão foi pessoal. Rodrigo Caio entendeu que deveria sair junto com Filipe Luís, de acordo com o "ge". Contratado em maio do ano passado, o ex-jogador foi um pedido do treinador para assumir a vaga deixada por Daniel Alegria, que foi demitido.

Rodrigo Caio era o responsável por treinar as bolas paradas defensivas e ofensivas. O ex-jogador tinha como principal função estudar e analisar os dados nos pontos fortes e fracos dos adversários. Filipe Luís acompanhava de perto as jogadas ensaiadas do auxiliar permanente.

A demissão de Filipe Luís gerou surpresa no vestiário do Flamengo. O treinador foi comunicado da decisão do presidente Luiz Eduardo Baptista através do diretor José Boto. Ele não teve nem tempo para se despedir dos jogadores, que já tinham sido liberados para ir para casa após a partida.

Rodrigo Caio defendeu o Flamengo entre 2019 e 2023. Ao todo, ele disputou 150 jogos, marcou seis gols e deu uma assistência. Ele conquistou dois títulos da Libertadores, do Brasileirão e da Supercopa do Brasil, além de uma Copa do Brasil, uma Recopa e três estaduais.