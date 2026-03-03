Tiago Leifert criticou a postura da diretoria rubro-negra - Youtube / TiaGol

Publicado 03/03/2026 16:32 | Atualizado 03/03/2026 16:33

Rio - A demissão de Filipe Luís do comando do Flamengo, anunciada na madrugada desta terça-feira (3), gerou uma forte onda de indignação na mídia esportiva. O jornalista Tiago Leifert, através de seu canal "TiaGOL", não poupou palavras duras para classificar a saída do treinador, que ocorreu poucas horas após o time golear o Madureira por 8 a 0 e garantir vaga na final do Carioca.



Para o comunicador, a forma como o processo foi conduzido foi "das coisas mais bizarras, pequenas e indignas" já vistas no futebol brasileiro, especialmente por se tratar de um profissional que conquistou cinco títulos em pouco mais de um ano no cargo. Ele resgatou o conceito de "Real Madrid das Américas", frequentemente associado ao potencial financeiro e técnico do clube, para apontar um retrocesso na Gávea.



"O Flamengo tinha tudo pra realmente caminhar pra ser o Real Madrid das Américas. Mas nessa madrugada, o Flamengo se afastou cem passos do Real Madrid", disparou. Ele argumentou que, embora o gigante espanhol seja conhecido por ser "impiedoso" com resultados, a instituição mantém a dignidade ao se despedir de suas lendas, citando as saídas honrosas de Cristiano Ronaldo e Casemiro como exemplos que o Rubro-Negro falhou em seguir.



O apresentador também mandou um recado direto ao próximo profissional que aceitar o desafio de dirigir o elenco sob a atual gestão: "E o próximo treinador, abre o olho, você que vai assumir com essa direção aí. Porque do nada, numa segunda-feira à noite, você pode ser jogado fora. Você acorda sem emprego", alertou.