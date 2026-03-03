Leonardo Jardim em jogo do CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O técnico Leonardo Jardim desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (3) para finalizar os trâmites burocráticos e assinar contrato com  o Flamengo. O português chega para substituir Filipe Luís.
Ele deixou o Galeão por uma saída alternativa e não teve contato com os torcedores presentes. O contrato com o Rubro-Negro deve ser válido até o fim de 2027.
Jardim era um dos nomes preferidos do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista. Ele chegou a ser cotado no fim do ano passado, em meio à indefinição pela renovação de Filipe, que acabou acontecendo.
O treinador estava afastado do futebol desde que deixou o Cruzeiro, no último mês de dezembro, devido a questões familiares.
Pelo time mineiro, o técnico chegou à semifinal da Copa do Brasil e terminou o Campeonato Brasileiro em 3º lugar no ano passado. Ele também tem passagens pelo Monaco, da França, Sporting, de Portugal, e Al-Hilal, da Arábia Saudita.