Leonardo Jardim em jogo do CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 03/03/2026 22:44

Rio - O técnico Leonardo Jardim desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (3) para finalizar os trâmites burocráticos e assinar contrato com o Flamengo . O português chega para substituir Filipe Luís.

Ele deixou o Galeão por uma saída alternativa e não teve contato com os torcedores presentes. O contrato com o Rubro-Negro deve ser válido até o fim de 2027

Jardim era um dos nomes preferidos do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista. Ele chegou a ser cotado no fim do ano passado, em meio à indefinição pela renovação de Filipe, que acabou acontecendo.

O treinador estava afastado do futebol desde que deixou o Cruzeiro, no último mês de dezembro, devido a questões familiares.

Pelo time mineiro, o técnico chegou à semifinal da Copa do Brasil e terminou o Campeonato Brasileiro em 3º lugar no ano passado. Ele também tem passagens pelo Monaco, da França, Sporting, de Portugal, e Al-Hilal, da Arábia Saudita.