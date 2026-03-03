Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraRAFAEL RIBEIRO/CBF
Ancelotti projeta Brasil em 'nível muito alto' a 100 dias da Copa do Mundo
Com base definida em Nova Jersey, comandante detalha observação de atletas para o Mundial de 2026
Barcelona vence, mas Atlético de Madrid avança à final da Copa do Rei
Real Sociedad e Athletic Bilbao estão do outro lado da chave
Fluminense negocia contratação do volante Alisson, do São Paulo
Tricolor fez proposta de empréstimo e aguarda resposta
Wolverhampton vence o Liverpool com gol de André, ex-Fluminense, no final
Os Reds foram surpreendidos pelo lanterna do Campeonato Inglês
Marçal mostra otimismo por 2026 do Botafogo e exalta Anselmi
Defensor destaca elenco qualificado, clima 'leve' com novo técnico e mira troféus
Neymar manda mensagem de apoio para Rodrygo após lesão grave: 'Cuida da sua cabeça'
Camisa 10 consolou o atacante do Real Madrid, que está fora da Copa do Mundo
