Ancelotti é o técnico da seleção brasileira - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 03/03/2026 20:03 | Atualizado 03/03/2026 20:17

Rio - Faltando exatamente 100 dias para o início do Mundial, o técnico Carlo Ancelotti demonstrou otimismo sobre o desempenho da seleção brasileira. Em entrevista à 'CBF TV', o treinador afirmou que o planejamento está em estágio avançado e garantiu que a Amarelinha apresentará um futebol de elite no torneio, reforçando a grande motivação e a responsabilidade de buscar o título em solo norte-americano.

O foco imediato da comissão técnica recai sobre os amistosos de março, nos Estados Unidos. Ancelotti ressaltou que este é um momento crucial de observação, no qual monitora de perto o desempenho dos atletas e a situação de quem busca vaga.

"Agora temos que fazer a avaliação dos jogadores que estão jogando, dos que estão lesionados e dos que estão recuperando", explicou o técnico sobre o critério de escolha para a próxima convocação, que será realizada no próximo dia 16, para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31, respectivamente.

A logística da delegação também já está definida, com sede no estado de Nova Jersey. O Brasil utilizará o CT Columbia Park para treinamentos e ficará hospedado no hotel The Ridge, em Basking Ridge. A primeira fase da Seleção terá confrontos contra Marrocos, Haiti e Escócia, com a estreia marcada para o dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Iorque. Para o italiano, o trabalho feito até aqui traz segurança.

"Tenho certeza de que vamos fazer um Mundial de um nível muito alto", declarou Ancelotti ao projetar a postura da equipe.

Com o cronograma de viagens e treinamentos organizado, o treinador agora concentra esforços na análise técnica final para definir o grupo ideal que buscará o hexa. A próxima convocação para os amistosos contra França e Croácia é a última antes da divulgação da lista final para a Copa do Mundo de 2026.