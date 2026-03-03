Rodrygo, à esquerda, e Neymar, à direita, se cumprimentam em jogo do BrasilVítor Silva/CBF

Rio - Neymar usou as redes sociais nesta terça-feira (3) para dar força a Rodrygo, que está fora da Copa do Mundo após sofrer grave lesão no joelho direito. Na postagem, o camisa 10 do Santos tratou o jovem como um sucessor e confessou que ficou muito abalado com a situação. O craque escreveu que sentiu uma grande tristeza ao saber do ocorrido e relembrou o próprio sofrimento com lesões passadas.

A mensagem de Neymar ocorre após o diagnóstico médico confirmar que o jogador do Real Madrid rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito.
O lance aconteceu durante o jogo dos merengues contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, quando o pé do atleta travou no gramado em uma disputa na lateral. O atacante tinha acabado de voltar de uma tendinite e, mesmo sentindo dores, permaneceu em campo até o encerramento do tempo regulamentar.
“Irmãozinho… força, tenho certeza que irá voltar voando. Te amo! Da mesma forma que me deu apoio, eu estarei aqui por você”, completou o atleta.

Agora, Rodrygo inicia o processo para a realização da cirurgia e deve ficar afastado das atividades por um longo período. O atacante de 25 anos desabafou em suas redes sociais sobre o momento difícil e o impacto de sofrer a lesão às vésperas do Mundial. 

Veja a publicação de Neymar

"Hoje é um dos dias mais tristes pra mim. Quando fiquei sabendo da lesão, me passou um filme na cabeça. Todo sofrimento, toda angústia e o medo de viver essa lesão! Meu 10, meu menino, meu herdeiro (como te chamo) só te peço uma coisa: "cuida da sua cabeça", agora é hora de colocar todo mundo que você ama ao seu redor… E como você disse, você não merecia passar por isso justo agora, mas quem somos nós pra duvidar dos planos de Deus. Irmãozinho … força, tenho certeza que irá voltar voando. Te amo da mesma forma que me deu apoio, eu estarei aqui por você".