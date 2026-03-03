Rodrygo sofreu mais uma lesão - Divulgação / Real Madrid

Publicado 03/03/2026 18:21

Rio - Após sofrer uma grave lesão no joelho direito, o atacante Rodrygo se manifestou pela primeira vez. Nas redes sociais, o jogador lamentou o grave problema físico, que o tira da Copa do Mundo de 2026 e do restante da temporada pelo Real Madrid. Em nota, o camisa 11 do time espanhol destacou que é "um dos piores dias da vida" e lamentou a situação.

"Um dos piores dias da minha vida, o quanto eu sempre temi essa lesão… talvez a vida tem sido um pouco cruel comigo ultimamente… não sei se mereço isso, mas, do que posso reclamar? Quantas coisas maravilhosas já vivi, que eu também não merecia. Um grande obstáculo surgiu na minha vida, na minha carreira, e que me impede de fazer o que eu mais amo por um certo tempo", disse.

A lesão ocorreu na derrota do Real Madrid para o Getafe por 1 a 0, na última segunda-feira (2), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O atacante entrou em campo aos nove minutos do segundo tempo e, pouco depois, caiu sentindo dores. Ainda assim, conseguiu continuar e permaneceu até o fim da partida. Porém, os exames constataram uma ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco.

O tempo médio de recuperação para lesões desse tipo varia de seis meses a um ano. Com isso, Rodrygo será desfalque na Copa do Mundo de 2026. O atacante, que herdou a camisa 10 e foi o artilheiro da seleção brasileira neste ciclo, era um dos destaques e um dos nomes de confiança do técnico Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid.

Já para o Real Madrid, a lesão também cai como uma bomba. Rodrygo é um dos principais jogadores do sistema ofensivo, mesmo que tenha perdido um pouco dos holofotes desde a chegada de Mbappé, em 2024. Neste momento, o time espanhol ocupa a segunda colocação com 60 pontos no Campeonato Espanhol, além de ainda estar vivo na Liga dos Campeões.

Confira o pronunciamento do Rodrygo:

“'Mesmo sem entender, eu confio em ti…'

Um dos piores dias da minha vida, o quanto eu sempre temi essa lesão… talvez a vida tem sido um pouco cruel comigo ultimamente… não sei se mereço isso, mas, do que posso reclamar? Quantas coisas maravilhosas já vivi, que eu também não merecia. Um grande obstáculo surgiu na minha vida, na minha carreira, e que me impede de fazer o que eu mais amo por um certo tempo. Estou fora do restante da temporada com meu clube e fora da Copa do Mundo com meu país, um sonho que todos sabem o quanto significa pra mim. E só me resta ser forte como sempre, isso não é uma novidade. Obrigado todo mundo pelas orações, mensagens e carinho! Vocês são muito importantes pra mim. Mesmo sendo um momento muito difícil, prometo não parar por aqui, acredito que ainda tenho muitas coisas incríveis pra viver e alegrar a todos que confiam em mim, é só um até breve… Deus continua no controle de tudo".