Rio - O Vasco está muito próximo de anunciar seu novo comandante. Renato Gaúcho, um velho conhecido da torcida, está finalizando os trâmites para assumir a vaga deixada por Fernando Diniz. Caso a contratação se confirme, esta será a terceira passagem do técnico pela Colina, onde ainda detém o recorde de trabalho mais longevo do clube neste século, uma marca rara na era dos pontos corridos.
Além do futuro comandante, apenas Jorginho e Cristóvão Borges conseguiram romper a barreira de um ano ininterrupto no cargo desde 2003. O ex-lateral permaneceu por 16 meses entre 2015 e 2016, conquistando um título carioca, enquanto Cristóvão liderou o elenco do fim de agosto de 2011 até setembro de 2012.
Em sua primeira e mais marcante experiência, entre julho de 2005 e abril de 2007, Renato comandou o Cruz-Maltino por três temporadas e 111 jogos oficiais. Com um aproveitamento de 52%, levou a equipe à final da Copa do Brasil de 2006 e bateu na trave na briga pela Libertadores daquele ano.
O ciclo inicial se encerrou após eliminações precoces no Campeonato Carioca e na própria Copa do Brasil para o Gama. Diante da pressão pelos resultados negativos, o treinador acabou demitido pela diretoria da época. Depois, ele seguiu para o Fluminense, onde conquistou a mesma Copa do Brasil em 2007 e foi vice-campeão da Libertadores, em 2008, antes de ser desligado.
A segunda passagem, em 2008, foi curta e dolorosa, mas historicamente curiosa. Contratado por Roberto Dinamite para tentar evitar o primeiro rebaixamento do clube, o técnico não conseguiu salvar a equipe em apenas 13 jogos disputados. Aquele período, no entanto, marcou os primeiros passos de Philippe Coutinho no profissional, que chegou a treinar com o elenco principal sob o comando de Renato Gaúcho.