Renato Gaúcho está livre no mercado, desde a saída do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 02/03/2026 13:50

Rio - O Vasco não chegou a um acordo com o técnico Renato Gaúcho. A diretoria vascaína considerou a pedida salarial do treinador muito alta e não conseguiu resolver o impasse financeiro, de acordo com o "ge". Com isso, o Cruz-Maltino segue no mercado em busca de um substituto para o lugar de Fernando Diniz, que foi demitido na última semana.

Renato Gaúcho recusou nesta segunda-feira (2) uma proposta oficial feita pelo Vasco. O treinador avaliou que os valores oferecidos foram baixos e fez uma contraproposta na faixa salarial similar do que recebia no Fluminense. A cúpula vascaína, no entanto, avaliou que os valores eram inviáveis para a situação financeira atual do clube.

Na última semana, o Vasco entrou em contato com Renato Gaúcho, que sinalizou positivamente para o avanço das conversas. O treinador está livre no mercado desde setembro do ano passado, quando pediu demissão do Fluminense. Na época, ele entregou o cargo logo após a eliminação diante do Lanús, da Argentina, no Maracanã, nas quartas de final da Sul-Americana.

O Vasco demitiu o técnico Fernando Diniz após a derrota para o Fluminense por 1 a 0, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. Sem acordo com Renato Gaúcho, a diretoria vascaína segue atenta a outras possibilidades. O sonho era Artur Jorge, ex-Botafogo e atualmente no Al-Rayyan, do Catar, além de Marcelo Gallardo, que deixou o River Plate, da Argentina, recentemente.