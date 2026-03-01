Renato Gaúcho está livre no mercado - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 01/03/2026 22:39

Rio - Sem conseguir avançar por Artur Jorge, o Vasco decidiu que não vai esperar muito mais pelo português e vai intensificar os contatos por Renato Gaúcho, que está livre no mercado. A informação foi dada primeiro pelo 'ge'.

Os dirigentes do Cruz-Maltino, na semana passada, perguntaram ao empresário de Portaluppi sobre questões salariais e vontade de assumir o time. O treinador deu sinal verde para o avanço das conversas naquela ocasião.

No entanto, a diretoria do Vasco sonhou com Artur Jorge, ex-Botafogo e atualmente no Al-Rayyan. Apesar do interesse, o português mostrou o desejo de continuar no Catar.

Já Marcelo Gallardo não quer assumir outro time logo depois de deixar o River Plate. Diante disso, as atenções voltaram para Renato Gaúcho.

Renato Gaúcho está sem trabalhar desde o dia 24 de setembro, quando pediu demissão do Fluminense, depois da eliminação do Tricolor da Sul-Americana para o Lanús nas quartas de final.

O treinador, de 63 anos, dirigiu o Vasco em duas oportunidades. Na primeira entre 2005 e 2007, ele se sagrou vice-campeão da Copa do Brasil e na outra em 2008 acabou assumindo o Cruz-Maltino na reta final e foi rebaixado no Brasileiro.