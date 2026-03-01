Presidente do Vasco, Pedrinho demitiu Fernando Diniz Reprodução / Vasco TV
Vasco encontra dificuldade e completa uma semana sem definir novo técnico
Principais nomes desejados não têm interesse, enquanto conversa com Renato Gaúcho está parada
Organizada do Vasco 'enquadra' Paulo Henrique e critica postura com Neymar
Torcedor ainda perguntou se o lateral-direito queria sair do Cruz-Maltino
Andrey Santos destaca início de Rayan no futebol inglês: 'Potencial enorme'
Ex-Vasco conta que orientou conversou com o atacante e tentou passar um pouco de sua experiência no país
Gallardo decide tirar tempo de férias depois de deixar o River e recusa oferta do Vasco
Cruz-Maltino avalia outras opções para a vaga de Diniz
Vasco assume lanterna após quase sete anos e iguala pior campanha no Brasileirão
Cruz-Maltino perdeu para o Santos por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), e caiu para a última posição
Vasco vê Brenner e Spinelli em situação física inferior, mas crê em reviravolta
Cruz-Maltino vem enfrentando dificuldades sem Rayan e Vegetti
