Presidente do Vasco, Pedrinho demitiu Fernando Diniz - Reprodução / Vasco TV

Presidente do Vasco, Pedrinho demitiu Fernando Diniz Reprodução / Vasco TV

Publicado 01/03/2026 10:30 | Atualizado 01/03/2026 10:34

O Vasco completa uma semana sem técnico neste domingo (1°) e ainda está distante de uma definição, apesar da pressa em contratar alguém. A principal dificuldade encontrada pela diretoria vascaína é encontrar um nome de peso que esteja disponível e entre no orçamento.



O principal técnico desejado é Artur Jorge, que já demonstrou o interesse em cumprir seu contrato com o Al-Rayyan, do Catar. Entretanto, o presidente do Vasco, Pedrinho, ainda nutre esperança de convencê-lo a retornar ao Brasil neste momento.



Em paralelo, a negociação com Renato Gaúcho travou por não ser a prioridade da diretoria, assim como pelo alto valor pedido de salário. Apesar de entender ser importante investir em um nome de peso o clube entende que a pedida foi acima do possível para pagar.



Marcelo Gallardo avisou que não pretende assumir outra equipe no momento e

Jáno momento e quer um período de descanso após deixar o River Plate . Sem essas alternativas, o Vasco estuda outros nomes.

O fato de não ter jogo do Brasileirão até o dia 12 de março, quando enfrenta o líder Palmeiras, dá um pouco mais de tranquilidade na busca, apesar da pressa. Afinal, a ideia é que o novo comandante tenha esse período sem jogos para preparar o time que está na lanterna.



Enquanto isso, Bruno Lazaroni segue como interino para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, no domingo contra o Fluminense, às 18h (de Brasília), no Maracanã. E se o Vasco se classiciar, jogará a decisão no dia 8.