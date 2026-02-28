Momento em que o lateral é cobrado pela organizada do Vasco - Reprodução/Rede Social

Publicado 28/02/2026 17:06

Rio - O lateral-direito Paulo Henrique foi intimidado e cobrado por uma organizada do Vasco . Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (28), um torcedor critica a postura do jogador com Neymar após o jogo contra o Santos e perguntar se ele quer deixar o Cruz-Maltino.

"Precisamos fazer isso mesmo? Acham que a gente não sabe onde vocês moram? Rendendo para Neymar, mandando a gente tomar no c*. Tá de sacanagem? Tem mais brincadeira com vocês não. Quer sair? Dá o papo. A gente te botou na Seleção, recebe vocês bem. O que vocês querem mais? O cara mandando a gente se f*** e você abraçado com o cara", disse um torcedor.

"Dá o papo: 'não estou mais me sentindo à vontade'. Só respeita a gente, irmão. Fala o que você quer. Quer sair do Vasco?", completou posteriormente.

Outro torcedor relembrou a confusão com o volante do Vasco Thiago Mendes, que foi chamado de 'babaca' por Neymar.

"O cara te xingou para c***, te xingou, te mandou tomar no c*, se f*. Tu saí, pede a camisa do Neymar, abraça, pede desculpa. (Neymar) Esculachou o Thiago Mendes, não teve nem coletividade", afirmou outro vascaíno.

A vitória do Santos sobre o Vasco por 2 a 1 na Vila Belmiro aconteceu na última quinta-feira (27). Neymar foi o autor dos dois gols do Peixe. Após abrir o placar, ele fez um final de silêncio voltado para o setor onde estava a torcida do Vasco.



Ao fim da partida, Paulo Henrique conversou com Neymar ainda no gramado, e o vídeo repercutiu entre os cruz-maltinos. Para a organizada, Paulo Henrique abordou a situação.

"Primeiro, eu respeito demais o Vasco. Nunca tive problema nenhum desde que cheguei. Não sabia que o Neymar tinha feito aquilo lá, eu não vi, porque foi rápido no jogo e ele correu para o lado contrário. Fui descobrir isso depois do jogo. Não tenho rede social, não vejo Instagram, não vejo nada, não sabia de nada".

"Todo mundo sabe que o Neymar é um craque e tudo mais. Respeito máximo por ele. O que aconteceu no jogo? Dei porrada nele quando tinha que dar, pedi desculpa assim como pedi para vários jogadores, não entro em campo para machucar ninguém, lesionar ninguém. Só fiquei sabendo depois que ele tinha feito algo para a torcida".

O lateral-direito ainda contou como foi o papo com Neymar e reforçou que também falou com outros jogadores do Santos.

"Estava conversando com ele da questão da porrada que tinha dado nele lá. Ele falou e tal: 'não precisava disso'. Falei: 'Po, Neymar, estava correndo e tudo mais'. Abracei como abraço outros jogadores. Falei com o Moisés, com o Thaciano".