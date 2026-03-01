Carlos Cuesta em treino do VascoMatheus Lima/Vasco

Rio - Com o retorno de Carlos Cuesta, o Vasco divulgou os relacionados para o clássico com o Fluminense. As duas equipes vão medir forças neste domingo (1º), a partir das 18h, no Maracanã, pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca. Na ida, o Tricolor venceu o Cruz-Maltino por 1 a 0.
O zagueiro foi desfalque na primeira partida por causa de dores no joelho direito. Ele também foi ausência na derrota para o Santos por 2 a 1, na última quinta-feira (26).
Veja os relacionados do Vasco

GOLEIROS: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo.
DEFENSORES: Cuesta, Cuiabano, Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan e Saldivia.
MEIO-CAMPISTAS: Barros, Hugo Moura, Matheus França, Rojas, Tchê Tchê e Thiago Mendes.
ATACANTES: Adson, Andrés Gómez, Brenner, David, Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Spinelli.
