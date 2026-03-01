Bruno Lazaroni assumiu o comando interino do Gigante da Colina - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 01/03/2026 22:32

Rio - Na entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 do Vasco com o Fluminense, pelo jogo da volta da semifinal do Carioca o técnico interino Bruno Lazaroni detalhou a estratégia para a partida. O Cruz-Maltino saiu na frente, mas levou o gol nos minutos finais. Com o resultado deste domingo (1º), o Cruz-Maltino está eliminado do Estadual.

"A minha ideia para o jogo. Como o Fluminense muitas das vezes leva para um jogo muito físico, por isso a entrada do David. O objetivo era que tanto o Brenner quanto o Rojas flutuassem um pouco mais por dentro para surgir espaço tanto para o Andrés quanto para o David. Isso não a aconteceu tanto no primeiro tempo, mas querendo ou não, nós tivemos duas oportunidades antes de fazer o primeiro gol", contou Lazaroni.

"Já no segundo tempo, começamos mais a se movimentar mais nesse sentido. O Andrés quase escapou duas vezes por dentro ali, mas infelizmente foi insuficiente. Não adianta falar aqui, a torcida gostaria que a gente passasse de fase, era o que a gente gostaria, foi o que os jogadores lutaram para acontecer, mas não foi possível", completou.

Durante o segundo tempo, quando o Vasco vencia a partida por 1 a 0, Brenner desperdiçou um pênalti. O interino explicou por que o atacante foi o responsável pela cobrança e elogiou o atacante.

"Tinham dois jogadores para bater: o Puma e o Brenner. Acho que eles acabaram decidindo pelo Brenner. Foi escolha deles", afirmou o treinador.

"Infelizmente, acabou perdendo o pênalti, mas acredito que o Brenner tenha feito uma boa partida, talvez a melhor dele desde que chegou aqui", disse posteriormente.

Lazaroni assumiu interinamente o time desde a demissão de Fernando Diniz, há uma semana. Na coletiva, ele fez uma ponderação, mas elogiou o trabalho do profissional.

"Querendo ou não, o trabalho do Fernando Diniz acabou não tendo resultado, mas o trabalho dele é muito bom A forma como ele consegue elaborar os treinos, a forma como ele cobra, qualquer treinador que chegar aqui no Vasco vai ter um trabalho mais facilitado por conta disso", ressaltou o interino.