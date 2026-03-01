Bruno Lazaroni assumiu o comando interino do Gigante da ColinaDikran Sahagian / Vasco
Interino detalha estratégia do Vasco contra o Fluminense e elogia trabalho de Diniz
Cruz-Maltino levou o empate na reta final e foi eliminado do Estadual
Interino detalha estratégia do Vasco contra o Fluminense e elogia trabalho de Diniz
Cruz-Maltino levou o empate na reta final e foi eliminado do Estadual
Thiago Mendes lamenta eliminação: 'Nem sempre o time que está melhor ganha'
Vasco empatou com o Fluminense e caiu na semifinal do Campeonato Carioca
Carlos Cuesta é relacionado para o clássico com o Fluminense; veja a lista do Vasco
Cruz-Maltino enfrenta o Tricolor por um a vaga na decisão do Campeonato Carioca
Vasco encontra dificuldade e completa uma semana sem definir novo técnico
Principais nomes desejados não têm interesse, enquanto conversa com Renato Gaúcho está parada
Organizada do Vasco 'enquadra' Paulo Henrique e critica postura com Neymar
Torcedor ainda perguntou se o lateral-direito queria sair do Cruz-Maltino
Andrey Santos destaca início de Rayan no futebol inglês: 'Potencial enorme'
Ex-Vasco conta que orientou conversou com o atacante e tentou passar um pouco de sua experiência no país
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.