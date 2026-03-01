Rio - O Fluminense está na decisão do Campeonato Carioca de 2026. Isso porque empatou com o Vasco por 1 a 1 no Maracanã, neste domingo (1º), pelo jogo da volta da semifinal. Logo nos primeiros minutos de partida, o Tricolor desperdiçou um pênalti com Renê. O Cruz-Maltino cresceu e abriu o placar com o zagueiro Robert Renan. Já na etapa complementar, foi a vez do Gigante da Colina ter uma penalidade a seu favor, mas Brenner não converteu. Nos instantes finais, o Flu teve uma nova chance da marca da cal. Ganso cobrou e converteu.
Na partida de ida, o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. Dessa forma, avançou à decisão do Carioca com um triunfo de 2 a 1 no placar agregado.
Na decisão em jogo único, o Tricolor enfrentará Flamengo ou Madureira, que vão medir forças na segunda-feira (2), a partir das 21h, no Maracanã. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0 e ficou muito perto da vaga na final.
Pelo Brasileirão, o Fluminense volta a campo em 12 de março, às 19h, para enfrentar o Remo no Mangueirão. No mesmo dia, mas a partir das 19h30, o Vasco encara o Palmeiras em São Januário.
O jogo
A partida começou animada no Maracanã. Afinal, logo no segundo minuto de partida, Canobbio arrancou do campo de defesa até a área do Vasco e foi derrubado por Cauan Barros. O árbitro assinalou o pênalti, mas Renê desperdiçou. O lateral foi lentamente para a bola, parou perto da marca da cal e chutou para fora.
Depois disso, o Fluminense pouco fez e não obrigou Léo Jardim a fazer defesas. O Vasco, por sua vez, teve mais volume ofensivo, buscou mais o gol e conseguiu abrir o placar no Maracanã na etapa inicial.
Após cobrança de escanteio, Saldivia cabeceou, Fábio espalmou e Robert Renan apareceu para mandar a bola para o fundo da rede. Inicialmente, o assistente marcou o impedimento, mas o VAR confirmou que o lance foi legal.
Com a vantagem no placar, o Vasco seguiu melhor até o fim do primeiro tempo. Já o Fluminense não mostrou poder de reação durante a etapa inicial, mesmo a derrota parcial.
No segundo tempo, o Vasco retornou já sem incomodar como no primeiro tempo, e o Fluminense seguia com um jogo de pouca inspiração. Além disso, os jogadores continuavam se estranhado, como na etapa inicial, e também cometendo muitas faltas.
Assim, a primeira grande oportunidade veio por volta dos 25 minutos. David retomou a posse no campo de defesa, arrancou e serviu Andrés Gómez, que foi derrubado na área. O árbitro marcou pênalti. Brenner cobrou, mas Fábio espalmou e a bola ainda tocou na trave.
Pouco depois, o Fluminense puxou contra-ataque que terminou em escanteio. Após a cobrança, a bola chegou até Lucho Acosta. O meia finalizou de primeira, mas mandou por cima do gol.
Já na reta final, o Tricolor teve mais um pênalti para cobrar. Após uma finalização de cabeça de Jemmes, a bola explodiu na mão de Barros. O árbitro revisou o lance no monitor do VAR e assinalou a infração. Ganso, que entrou para o segundo tempo, foi para a cobrança e marcou.
Ficha técnica
Fluminense x Vasco
Data e hora: 01/03/2026, às 18h Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
Cartões amarelos: Renê, Canobbio, Freytes, Samuel Xavier, Ignácio e Ganso (FLU) / Robert Renan, Barros e Lucas Piton (VAS) Cartões vermelhos: - Gols: Robert Renan (0-1) (35'/1ºT) / Paulo Henrique Ganso (1-1) (43'/2ºT)
FLUMINENSE (Auxiliar técnico: Maxi Cuberas) Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes (Ignácio) e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules (Paulo Henrique Ganso) e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e John Kennedy (Savarino).
VASCO (Técnico interino: Bruno Lazaroni) Léo Jardim; Puma, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Barros (Marino Hinestroza), Thiago Mendes e Rojas (Adson); Andrés Gómez, David (Nuno Moreira) e Brenner (Spinelli).
