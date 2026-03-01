Lewandowski é jogador do BarcelonaJosep LAGO / AFP
Com fratura na órbita ocular, Lewandowski desfalca Barcelona em semifinal
Atacante está fora da partida contra o Atlético de Madrid, válida pelo jogo da volta da Copa do Rei
Emprestado pelo Fluminense, Lima recebe cartão vermelho relâmpago no América-MEX
Meio-campista ficou pouco mais de um minuto em campo até ser expulso direto
Técnico do Real Madrid evita prazo para retorno de Mbappé
Atacante segue com desconforto no joelho esquerdo e pode desfalcar equipe contra o Manchester City
Fluminense encaminha contratação de zagueiro do futebol uruguaio
Defensor será o quarto reforço do clube na temporada
Após atuação decisiva, Yamal admite início complicado na temporada: 'Não estava feliz'
Atacante de 18 anos afirma que desconforto na virilha e pressão afetaram desempenho
Flamengo blinda elenco de pressão das organizadas: 'Códigos de conduta'
Torcedores prometeram ir aos locais públicos onde os jogadores estiverem, como restaurantes, e também na vida noturna
