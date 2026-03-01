Millán em Internacional x NacionalFoto: Divulgação/Nacional
A tendência é que Millán se despeça do time uruguaio no clássico contra o Peñarol neste domingo, às 19h30, e, logo após, embarque para o Brasil para assinar com o Tricolor. O defensor será o quarto reforço da equipe na temporada, o clube já anunciou o zagueiro Jemmes, o lateral Guilherme Arana e o meia Savarino.
Além do colombiano, o Fluminense também tenta a contratação de Dantas, do Novorizontino. No entanto, as negociações esfriaram após o clube paulista aumentar a pedida pelo jovem zagueiro. Caso o cenário não mude, é improvável que o negócio avance.
Julián Millán chegou ao Nacional-URU no início de 2025. Pela equipe uruguaia, em 2026, disputou quatro jogos e anotou um gol. Pelo clube, conquistou um Campeonato Uruguaio e uma Supercopa do Uruguai. O zagueiro também acumula passagem pelo Internacional de Palmira, da Colômbia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.