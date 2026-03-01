Millán em Internacional x NacionalFoto: Divulgação/Nacional

O Fluminense encaminhou neste domingo (1) a contratação de Julián Millán, do Nacional-URU. O zagueiro colombiano, de 27 anos, chegará ao Tricolor por cerca de US$ 5 milhões(cerca de R$25 milhões), com o clube uruguaio mantendo 10% da mais-valia em uma futura venda. A informação foi divulgada pelo 'ge'.
A tendência é que Millán se despeça do time uruguaio no clássico contra o Peñarol neste domingo, às 19h30, e, logo após, embarque para o Brasil para assinar com o Tricolor. O defensor será o quarto reforço da equipe na temporada, o clube já anunciou o zagueiro Jemmes, o lateral Guilherme Arana e o meia Savarino.

Além do colombiano, o Fluminense também tenta a contratação de Dantas, do Novorizontino. No entanto, as negociações esfriaram após o clube paulista aumentar a pedida pelo jovem zagueiro. Caso o cenário não mude, é improvável que o negócio avance.
Julián Millán chegou ao Nacional-URU no início de 2025. Pela equipe uruguaia, em 2026, disputou quatro jogos e anotou um gol. Pelo clube, conquistou um Campeonato Uruguaio e uma Supercopa do Uruguai. O zagueiro também acumula passagem pelo Internacional de Palmira, da Colômbia.