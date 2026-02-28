John Kennedy comemorando gol contra o Botafogo pelo campeonato Carioca 2026. - ANDRÉ MOURÃO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

John Kennedy falou sobre o novo momento no Fluminense. Depois de passar por altos e baixos com a camisa do Tricolor, em entrevista ao 'ge', o atacante de 23 anos afirmou que precisou amadurecer para retomar a boa fase.



"Eu precisava amadurecer, demorei até, mas uma hora eu tinha que amadurecer. Acho que chegou o tempo de mudar o pensamento, de chegar a esse momento assim: 'Agora eu tenho que mudar porque eu sou um jogador profissional', disse John Kennedy.



"Foi muito difícil porque foi um salto muito grande para uma pessoa muito jovem. Muito sucesso com 21 anos. E, tipo, estava aqui e, do nada, 'boom', explodiu. Pesou um pouco na cabeça, a questão da maturidade. Também foi bem difícil lidar com isso", completou.





Autor do gol do título da Libertadores de 2023, em 2025 o atacante teve uma temporada abaixo. Após retornar de empréstimo do Pachuca, disputou 20 partidas com a camisa do Tricolor, seis como titular, e anotou duas assistências. John Kennedy também perdeu um dos pênaltis que eliminaram o time na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco.



No entanto, em 2026, começou o ano com o pé direito. Na temporada, reconquistou a titularidade e é um dos líderes em participação em gols: são cinco participações em 12 jogos, com gols nos clássicos contra Flamengo e Botafogo.