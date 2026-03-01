Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o clássico contra o Vasco neste domingo (1), válido pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O duelo será às 18h (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor venceu o jogo de ida por 1 a 0.
A lista conta com a presença de Lucho Acosta, que era dúvida para o confronto. O argentino deixou a partida contra o Palmeiras, na última quarta-feira (25), ainda no intervalo, com dores musculares na região do glúteo. Após exames, nenhuma lesão foi diagnosticada.
O principal desfalque é o volante Bernal, que sofreu lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras. Nonato e Cano também seguem fora.
