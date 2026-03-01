Lima deixa o campo após ser expulso em jogo do América-MEX - Reprodução/YouTube SportyNet

Publicado 01/03/2026 18:43 | Atualizado 01/03/2026 18:44

O meio-campista Lima, emprestado pelo Fluminense ao América-MEX, protagonizou um momento inusitado no Campeonato Mexicano. Ele foi recebeu um cartão vermelho direto com pouco mais de um minuto em campo.

A situação aconteceu na reta final do segundo tempo do jogo entre América-MEX e Tigres, na madrugada deste domingo (1º). Lima entrou em campo por volta dos 40min30s da etapa complementar. Ao tentar recuperar a bola com um carrinho, fez a falta, e o árbitro apresentou o cartão vermelho aos 41min37s.

Minuto 86: Lima entra em campo

Minuto 87: Lima é expulso



O América de Jardine, Raphael Veiga, Rodrigo Dourado e do Lima tomou 4 a 1 do Tigres em casa.



SportyNet pic.twitter.com/lvtXgcUhIA — Baú da Imprensa (@baudaimprensa) March 1, 2026

Naquele momento, o Tigres vencia o América-MEX por 3 a 1. Pouco depois, o time visitante fez mais um gol e impôs uma vitória de goleada pelo placar de 4 a 1.

Lima foi emprestado ao América pelo Fluminense em fevereiro deste ano. O meio-campista assinou vínculo por uma temporada, com opção de compra.

Ele estava no Tricolor das Laranjeiras desde dezembro de 2022, quando deixou o Ceará. Ao todo, fez 16 gols e deu dez assistências em 168 partidas. Além disso, foi campeão da Libertadores (2023), da Recopa Sul-Americana (2024) e do Campeonato Carioca (2023).