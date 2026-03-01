O meio-campista Lima, emprestado pelo Fluminense ao América-MEX, protagonizou um momento inusitado no Campeonato Mexicano. Ele foi recebeu um cartão vermelho direto com pouco mais de um minuto em campo.
A situação aconteceu na reta final do segundo tempo do jogo entre América-MEX e Tigres, na madrugada deste domingo (1º). Lima entrou em campo por volta dos 40min30s da etapa complementar. Ao tentar recuperar a bola com um carrinho, fez a falta, e o árbitro apresentou o cartão vermelho aos 41min37s.
Naquele momento, o Tigres vencia o América-MEX por 3 a 1. Pouco depois, o time visitante fez mais um gol e impôs uma vitória de goleada pelo placar de 4 a 1.
Lima foi emprestado ao América pelo Fluminense em fevereiro deste ano. O meio-campista assinou vínculo por uma temporada, com opção de compra.
Ele estava no Tricolor das Laranjeiras desde dezembro de 2022, quando deixou o Ceará. Ao todo, fez 16 gols e deu dez assistências em 168 partidas. Além disso, foi campeão da Libertadores (2023), da Recopa Sul-Americana (2024) e do Campeonato Carioca (2023).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.