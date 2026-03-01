Kylian Mbappé é destaque do Real MadridAFP
“Ele verá como se sente, como se recupera e evolui. No momento, é melhor não dar um prazo. Vamos ver como ele se sente e, com base nisso, decidiremos. Queremos que ele retorne 100% e, quando isso acontecer, ele estará de volta”, disse Arbeloa.
Mbappé vem sofrendo com desconforto no joelho esquerdo desde o Natal, e o clube vinha tentando administrar o problema, poupando o jogador em alguns momentos. No entanto, o atacante precisou ser afastado por tempo indeterminado nesta semana.
Com isso, o francês é dúvida para o confronto contra o Manchester City, válido pela Liga dos Campeões. A partida será no dia 11 de março, no Santiago Bernabéu.
Mbappé é o principal nome do Real Madrid na temporada. Pelo clube merengue em 2025/26, atuou em 33 partidas, marcou 38 gols e distribuiu quatro assistências. O francês é o artilheiro do Campeonato Espanhol, com 23 gols, e também da Liga dos Campeões, com 13.
