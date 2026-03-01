Rafael Stucchi, técnico do NovorizontinoFoto: Emilio Botta
Durante seu período no clube, atuou como preparador físico, auxiliar técnico, treinador e coordenador técnico das categorias de base do Tigre do Vale. Por conta da doença, precisou se afastar das funções diversas vezes ao longo do tratamento. Em 2023, não conseguiu comandar a equipe na disputa da Copinha.
Ele esteve à frente da histórica conquista do título paulista sub-20 de 2024, o primeiro da história do clube na categoria. No mesmo ano, conduziu o Tigre até a semifinal da Copinha, com vitória marcante por 3 a 2 sobre o São Paulo.
O velório não será aberto ao público, e as informações sobre o sepultamento não foram divulgadas. Rafael deixa a esposa e não tinha filhos.
Confira pronunciamento do Novorizontino:
É com imensa tristeza que o Grêmio Novorizontino comunica aos seus torcedores e a comunidade, o falecimento de Rafael Stucchi, treinador que na última década dedicou sua vida ao trabalho de base do clube. Foi preparador físico, auxiliar técnico, treinador e coordenador técnico das categorias de base do Tigre do Vale, tendo sido o comandante na história conquista do título de campeão Paulista Sub-20 de 2024. Desde 2022 Stucchi, que completou 40 anos dia 7 deste mês, travava uma grande batalha pela vida em tratamento oncológico. A direção e funcionários do clube lamentam profundamente a sua partida e presta condolências a todos seus familiares neste momento de dor.
Obrigado, Stucchi!."
