Vini Jr e Prestianni no jogo entre Benfica e Real MadridPatrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 01/03/2026 11:34

José Mourinho garantiu que romperá com o jogador caso seja comprovada a acusação de racismo feita por Vini Jr.

O futuro de Prestianni no Benfica depende do desfecho da investigação conduzida pela Uefa. Em entrevista antes do duelo contra o Gil Vicente, pelo Campeonato Português,

O treinador português muda de postura após as muitas críticas que recebeu por defender o jogador argentino, nas últimas duas semanas.



"Se, repito muitas vezes... Se o meu jogador não respeitou estes princípios, que são os meus e do Benfica, a sua carreira com um treinador que se chama Mourinho e num clube como o Benfica chega ao fim. Não sou um letrado e não sou um ignorante, mas presunção de inocência é um direito. Se quiserem que repita 20 vezes o que repudio, repito", garantiu.



Entretanto, Mourinho reforçou que não fará julgamento antecipado nem criticará Prestianni. Ele citou o artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trata da presunção de inocência.



"Quero ser imparcial num caso que poderá ser de grande gravidade. O que disse para perderem 10 minutos a ler a Declaração, refere-se à presunção de inocência. Se enquanto cidadão sou uma pessoa que repudia qualquer tipo de preconceito ou idiotice, digo que eu fiz isso e os outros não fizeram."



Mourinho critica suspensão preventiva



questionou a forma como a entidade europeia conduziu a suspensão preventiva do atleta. Apesar de o caso ainda estar em investigação, Prestianni

O técnico português também. Apesar de o caso ainda estar em investigação, Prestianni não pôde enfrentar o Real Madrid no jogo de volta do mata-mata da Liga dos Campeões.

"Eu continuo com o 'se'. Infelizmente a Uefa, para afastar o jogador do jogo, descobriu o artigo 4206328 como motivo para o suspenderem, e também eles não colocaram o 'se' que devia ter sido posto. Se o jogador for efetivamente culpado, não vou voltar a olhar para ele como tenho olhado e comigo acabou, mas tenho de meter muitos 'ses' à frente", disse.



Polêmico pedido de troca de camisas



buscaram uma imparcialidade sobre a acusação de racismo feita por Vini Jr. Já sobre outro tema polêmico, as críticas a Sidny Cabral Mourinho ainda reforçou que suas declarações em entrevistas anterioresfeita por Vini Jr. Já sobre outro tema polêmico, as críticas a Sidny Cabral por ter pedido para trocar camisa com o brasileiro , o português fez uma pequena crítica sobre seu jogador.

"É uma prática normal e corrente os jogadores trocarem camisas, em jogos grandes que marcam, ainda é mais natural com jogadores com os quais se identificam, admiram ou foram companheiros. Era evitável em função do que aconteceu durante a semana", completou.





