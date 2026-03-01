Marcelo Melo (à direita) comemora com Alexander Zverev o título do ATP 500 de Acapulco nas duplasAFP
Marcelo Melo conquista o ATP 500 de Acapulco nas duplas
Ao lado de Zverev, brasileiro derrota Galloway e Erler na final
Vasco decide intensificar contatos pela contratação do técnico Renato Gaúcho
Cruz-Maltino vê Artur Jorge, atualmente no Al-Rayyan, distante
Interino detalha estratégia do Vasco contra o Fluminense e elogia trabalho de Diniz
Cruz-Maltino levou o empate na reta final e foi eliminado do Estadual
Auxiliar analisa classificação do Fluminense e explica por que Renê bateu pênalti
Maxi Cuberas também abordou as dificuldades que o Tricolor encontrou diante do Vasco
Thiago Mendes lamenta eliminação: 'Nem sempre o time que está melhor ganha'
Vasco empatou com o Fluminense e caiu na semifinal do Campeonato Carioca
Ganso exalta Fábio depois de classificação do Fluminense: 'É um fenômeno'
Goleiro defendeu um pênalti quando o Vasco vencia a partida
Fluminense provoca o Vasco com música sobre Coutinho: 'Ganso entrou querendo demais'
Meia foi acionado no segundo tempo e anotou o gol que garantiu o Tricolor na final do Carioca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.