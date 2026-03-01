Publicado 01/03/2026 00:00

A luta contra o rebaixamento no Campeonato Carioca está perto do capítulo final, e um confronto direto entre os clubes mais ameaçados pela degola agita a penúltima rodada do Grupo X. Maricá e Nova Iguaçu se enfrentam hoje, às 17h, no Estádio João Saldanha, e quem perder ficará muito perto de disputar a Segundona.

As duas equipes estão empatadas com três pontos, mas a situação do Nova Iguaçu é até pior. Se for derrotada hoje, a equipe da Baixada Fluminense pode até ser matematicamente rebaixada amanhã, caso a Portuguesa vença o Sampaio Corrêa.

O Maricá, por sua vez, também ficará em situação (ainda mais) desesperadora se perder em casa hoje. Nesse caso, sua missão na última rodada também dependeria do jogo de amanhã. Como enfrenta a Portuguesa na última rodada, o Tsunami precisará torcer pela derrota da Lusa contra o Sampaio para depender apenas de uma vitória simples no próximo domingo.

Já o empate entre Maricá e Nova Iguaçu deixa a disputa completamente aberta para a rodada final. Por enquanto, o Sampaio Corrêa é o único que está livre da degola, e a Portuguesa estará se vencer a equipe de Saquarema amanhã.