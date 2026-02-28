Troféu da Copa do MundoYasuyoshi Chiba / AFP
Após ataques, presidente de Federação do Irã coloca em dúvida participação na Copa
Torneio acontecerá no Canadá, Estados Unidos e México
Fluminense e Vasco promovem ações para ajudar vítimas das enchentes em Minas Gerais
As duas equipes jogam no Maracanã, neste domingo (1º), pelo Campeonato Carioca
Time da NBA renova contrato com o brasileiro Gui Santos; saiba detalhes
Jogador tem sido peça importante para a equipe do técnico Steve Kerr
Rodrygo considera que hexa da Copa 'não teria a mesma graça' sem Neymar
Jogador destaca importância técnica e simbólica do astro na busca da Seleção pelo Mundial
Lanús provoca Flamengo e Paquetá após título da Recopa: '47 milhões de vezes'
Clube argentino usa redes sociais para ironizar reforço mais caro do futebol sul-americano
Fora de casa, Manchester City vence o Leeds e pressiona o Arsenal no Inglês
O Liverpool também foi a campo neste sábado (28) e goleou o West Ham
