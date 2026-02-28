Imagens, que circulam nas redes sociais, mostram cortina de fumaça formada pelas explosõesReprodução / Redes Sociais
Ataques dos EUA e de Israel provocaram ao menos 201 mortes e 747 feridos
Informação foi divulgada pela agência de notícias Mehr, com sede em Teerã
Ataques dos EUA e de Israel provocaram ao menos 201 mortes e 747 feridos
Informação foi divulgada pela agência de notícias Mehr, com sede em Teerã
Primeiro-ministro do Canadá apoia ataque dos EUA ao Irã e fala em impedir 'ameaça nuclear'
Líder cita risco à segurança internacional e pede proteção de civis diante da escalada no Oriente Médio
Conselho de Segurança da ONU convoca reunião de emergência após ataques dos EUA ao Irã
Governo brasileiro condena ofensiva e pede contenção para evitar escalada do conflito no Oriente Médio
Brasil condena ataque dos EUA e Israel contra o Irã
Diversos países e autoridades se manifestaram sobre o bombardeio
Empresas aéreas cancelam voos no Oriente Médio, em meio a ataques EUA x Irã
Espaço aéreo ficou vazio após bombardeios
Saiba quais são os principais atores no conflito entre Irã e Estados Unidos
Ataques coordenados surpreenderam iranianos, neste sábado (28)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.