Imagens, que circulam nas redes sociais, mostram cortina de fumaça formada pelas explosõesReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/02/2026 15:55

Ao menos 201 pessoas morreram e 747 ficaram feridas em 24 províncias do Irã após ataques dos Estados Unidos e a Israel , segundo informações divulgadas pela agência de notícias Mehr, com sede em Teerã e que divulga informações oficiais e declarações de autoridades do país.

De acordo com a Mehr, os números foram informados por um porta-voz do Crescente Vermelho iraniano. "Vinte e quatro províncias do Irã foram atingidas" pelas ofensivas, afirmou o representante, acrescentando que o balanço preliminar indica "pelo menos 201 mortos e 747 feridos".

O Crescente Vermelho iraniano, organização humanitária que integra o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, informou ainda que mais de 220 equipes foram mobilizadas para atuar nas áreas afetadas.

"Mais de 220 equipes estão presentes nos locais atingidos, e as operações de resgate continuam", disse o porta-voz, segundo a agência.